Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın enerji koridoru olma yolunda ilerleyen Türkiye, TANAP ile bir rüyayı daha gerçekleştiriyor. Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak ve “Enerjinin İpek Yolu” olarak adlandırılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) 12 Haziran’da Eskişehir’de devreye alınıyor. Türkiye’de gazın dağıtımının başlayacağı ilk nokta olan Eskişehir Kompresör ve Ölçüm İstasyonu’nda gerçekleştirilecek projenin açılışına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ve ilgili ülkelerin enerji bakanlarının katılması bekleniyor.

TANAP, Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan’ın Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçecek. Toplam uzunluğu bin 850 kilometre olan TANAP, Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacak ve bu noktadan Avrupa ülkelerine doğalgaz aktaracak TAP Doğalgaz Boru Hattı’na bağlanacak. Yıllık toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olacak proje ile 10 milyar metreküp doğalgazın Avrupa’ya, 6 milyar metreküpün ise Türkiye’ye taşınması hedefleniyor. İlk etapta Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Eskişehir’den 2019 Haziran’a kadar 2 milyar metreküp gaz alabilecek ve bu miktar her yıl 2 milyar metreküp artırılarak 2021’de 6 milyar metreküpe ulaşacak.



TRAKYA’YA UZANACAK

Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz-2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda ürettiği doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasını amaçlayan TANAP, Türkiye’nin doğalgaz arz güvenliği ve çeşitliliğine büyük katkı sağlayacak. Hat, Edirne’nin İpsala ilçesinden Yunanistan’a ulaşacak. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğalgaz iletimi yapacak olan TAP Doğalgaz Boru Hattı’na bağlanacak. Eskişehir-Trakya arasındaki bölümün inşaatının ise 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor. Böylece BOTAŞ, hem Eskişehir’den hem de Trakya’dan hat üzerinden gaz alabilecek.

Türkiye gazı ucuza alacak

TANAP’ta ilk adım Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükûmeti arasında 24 Aralık 2011’de imzalanan mutabakat zaptı ile atıldı. Bu kapsamda Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından TANAP Doğalgaz İletim AŞ kuruldu. Tarihî projenin temel atma töreni ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 17 Mart 2015’te Kars’ta gerçekleştirildi. İlk gazın ocak ayında verilmesiyle hatta testler başladı. Toplamda 8 milyar dolara mal olması beklenen proje ile Türkiye çok daha ucuza gaz alacak.