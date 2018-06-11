Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı “Yurt dışından bazı talepler oldu. Arnavutluk, ‘Ne zaman gelip deneme yapıyoruz’ dedi. Daha önce geldiler, burada sistemimizi gezdirdik. Çok etkilendiler. Azerbaycan ve Katar’la da görüşmemiz var” diye konuştu. ULAK baz istasyonlarının kamu güvenliğinde de kullanılacağını söyleyen Balcı “Polis ve jandarma kullanacak. Yeni özellikler kazandırmak için teknik çalışmalara başladık. Kurulacak olan kamu güvenliği haberleşme altyapı sistemleri, inşallah ULAK olacak. Jandarmanın çeşitli sınır gözetleme yöntemleri var. Ancak mevcut sistemleri dar bantta çalışıyor. Resim, video gönderemiyorlar. Sıkıntıyı ULAK ile gidereceğiz. Bu sene sonuna kadar 250 milyon liralık bir ciro hedefliyoruz. 5G baz istasyonu yapmak için de kolları sıvadık. 3-4 büyük firma ve 1-2 operatörle görüşüyoruz” diye konuştu.