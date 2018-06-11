Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ürkiye, maruz kaldığı bütün saldırılara rağmen bu yıl yabancı sermayenin birinci adresi olacak. Bu durumu, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından açıklanan veriler teyit ediyor. IIF tahminlerine göre, yıl sonunda gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla sermaye girişinin 51,3 milyar dolarla Türkiye’ye gerçekleşeceği öngörülüyor. Geçen yıl bu rakam, 39,1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Hâlihazırda yılın ilk 4 ayında 25,8 milyar dolarlık para akışı gerçekleştiği tahmin ediliyor.



POTANSİYEL BÜYÜK

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasına sayılı günler kala, yeni döneme Türkiye kadar yabancılar da hazırlanıyor. Genç nüfusu, stratejik konumu, gelişen pazar statüsü, büyüyen ekonomisi ile Türkiye; yabancı yatırımcıların iştihanı kabartıyor. Yabancıların hem ‘doğrudan’ reel yatırımlara ilgi göstermesi, hem de cazip seviyelere gelen borsa ve Türk tahvillerinde önemli miktarda pozisyon alması bekleniyor.



DİĞER ÜLKELERDE DURUM

Bu arada diğer ülkelerden muhtemel çıkışlar dikkate alındığında, bu yıl gelişmekte olan ülkelere toplamda 42,3 milyar dolarlık net sermaye girişi bekleniyor. Buna göre bu yıl Çin, Macaristan, Kore, Rusya ve Tayland’da sermaye çıkışı, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Çekya, Hindistan, Endonezya, Meksika, Polonya, Güney Afrika ve Ukrayna’da sermaye girişi yaşanacak. Sermaye girişi yaşanması beklenen 12 ülkeye toplam 264 milyar dolar nakit akışı öngörülüyor. Sermaye çıkışı olacağı öngörülen 5 ülkede para çıkışlarının, toplam 221,7 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl gelişen ülkelere 88 milyar dolarlık net sermaye girişi yaşanmıştı.