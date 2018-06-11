Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Edirne ve Kırklareli mitinglerinde vatandaşlara hitap etti. Esnafa bir müjde vermek istediğini anlatan Yıldırım, “Türkiye’nin her tarafından 750 bin esnaf basit usulde vergi veriyor. 2018’de bu esnafımızdan 9 bin liranın altında kazanç elde edenler hiç vergi vermeyecek. Vergiden muaf olacaklar, hayırlı uğurlu olsun. Edirne-İstanbul arası hızlı tren inşaatına bu sene başlıyoruz. İstanbul’dan Edirne’ye gidiş 1 saatin altına inecek” dedi. Başbakan Yıldırım, bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki söylemin ön plana çıktığını, iki zihniyetin yarıştığını belirterek, bunlardan birinin “Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine de çıkarmaya çalışan, onun sözünü veren Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları”, diğerinin de “AK Parti’nin 16 yıldır Türkiye’ye kazandırdıklarını durduracaklarını, iptal edeceklerini söyleyen yıkım ekibi” olduğunu söyledi. Yıldırım, şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın kanının yerde kalmadığını, hiçbir vatandaşın da kanının yerde kalmayacağını vurgu- layarak, şunları söyledi:

“Biz sağ oldukça, bu can bu bedende oldukça, yüzü Kandil’e dönük olanlar Pensilvanya’dan işaret alanlar asla iflah olamayacaklar, asla bu ülkede varlık gösteremeyecekler. Bizim aklımız da kalbimiz de milletimizle beraber ama insanlıktan nasibi olmayan terör örgütünün takati tükendi. Buradan açıklıyorum, şimdi yurt içinden yurt dışına kaçmaya başladılar. Nereye giderseniz gidin Kandil’e giderseniz orada da bulacağız, Fizan’a da giderseniz orada da bulacağız. Kahramanlarımız adım adım ilerliyor. YPG, PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ... Al birini vur ötekine. Adınız ne olursa olsun, topunuzun kökünü kazıyacağız. Son terörist teslim oluncaya kadar, son silah susuncaya kadar kararlı mücadeleyi sürdüreceğiz. Çözüm... Ne çözümü kardeşim? Vatandaşı katleden, masum insanların hayatına giren, ülkenin birliğine, beraberliğine, ay yıldızlı bayrağına düşman olanlarla çözüm olur mu? Çözüm, PKK sorununun tamamen yok olmasıyla mümkündür. Bu PKK meselesini Türkiye’nin gündeminden çıkarmaya ahdettik.”