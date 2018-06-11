Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye 2018 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 büyüme gösterdi. Çeyreklik büyüme ise yüzde 2 olarak açıklandı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 7, çeyreklik olarak ise yüzde 0,8 büyüdüğü yönündeydi.

2017 yılının son çeyreğinde Türkiye yıllık olarak yüzde 7,3 büyüme kaydetmişti.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 11 arttı



Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 11 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 9,7 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,5 artarken ithalat yüzde 15,6 arttı



Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 0,5, ithalatı ise yüzde 15,6 arttı.

İşgücü ödemeleri yüzde 18,7 arttı



İşgücü ödemeleri, 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,7 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 22,8 arttı.

İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 37,8 oldu



İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 38,8 iken bu oran 2018 yılının birinci çeyreğinde yüzde 37,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 44,1'ten yüzde 44,4'e yükseldi.

Erdoğan: Saldırılara rağmen güçlü büyümeye devam

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyüme verilerini resmi sosyal medya hesabından değerlendirdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırılara rağmen Türkiye'nin güçlü büyümeye devam ettiğini söyledi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sıradayız. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz. 2017 yılında yakaladığımız yüzde 7,4 büyüme oranının ardından 2018 yılına da hızlı başladık. Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam!" dedi.

Erdoğan, büyüme verilerinden önce yaptığı değerlendirmede de "İnşallah bu sene de ilk çeyrekte gelecek olan, şu andaki görünen o, geçen yılın ortalamasına yakın bir şey bizim tahminimiz, onu bekliyoruz. Bu bir şeyi gösteriyor, Türkiye artık kabına inşallah sığmayacak. Seçime gidiyoruz, seçime gittiğimiz halde inşallah kabına sığmayacak. Başka ülkelere yüzde 2'lik, yüzde 3'lük büyümeler yetebilir ama bize yetmez. Bizim yüzde 7'nin altına düşmeyen hatta mümkünse çift haneli rakamlara giden büyüme oranlarını hedeflememiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye 2018 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 büyüme gösterdi. Çeyreklik büyüme ise yüzde 2 olarak açıklandı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 7, çeyreklik olarak ise yüzde 0,8 büyüdüğü yönündeydi.

2017 yılının son çeyreğinde Türkiye yıllık olarak yüzde 7,3 büyüme kaydetmişti.

Hükümetten ilk büyüme yorumu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından görüşlerini paylaştı. Zeybekci, "Büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden uluslararası kuruluşlara gerekli cevabı verdik" dedi.

Hükümet kanadından beklentileri aşan büyüme rakamı sonrası ilk yorum Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den geldi.

Zeybekci Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, 2018’in ilk çeyreğinde % 7,4’lük büyümeyle AB ülkelerinden hızlı büyürken, OECD’de Hindistan ile zirveyi paylaştı. Büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden uluslararası kuruluşlara gerekli cevabı verdik, yakında tahminlerini yukarı yönü revize etmeye başlayacaklar" dedi.

Türkiye 2018 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 büyüme gösterdi. Çeyreklik büyüme ise yüzde 2 olarak açıklandı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 7, çeyreklik olarak ise yüzde 0,8 büyüdüğü yönündeydi.

PİYASA TURU: Kritik hafta başladı

09:55 Borsa yatay açıldı

BIST100 endeksi yüzde 0,05'le sınırlı artışla 95 bin 922'den güne başladı.

09:10 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem günü yüzde 2,79 geriledi ve seansı 95 bin 875'ten tamamladı. ABD'de Türkiye ETF'i yüzde 0,50 geriledi, Gelişen Piyasalar ETF'inde gerileme yüzde 0,19 oldu.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

İş Yatırım

"Küresel büyüme 2008 mali krizi sonrasındaki onuncu şeref yılını kutluyor. Güçlü şirket karlarını arkasına alan Wall Street'te parti devam ediyor. Teknoloji ağırlıklı NASDAQ ve küçük şirketleri de kapsayan Russel yeni zirvelere ulaşıyor.

Ev sahibi Fed, zaman zaman müziği kısıp içki servisini azaltsa da misafirlerin partiyi terk etmeye niyeti yok. G7 toplantısının Trump'ın ortak bildirgeye imza atmayı reddetmesi ve Kanada başbakanına hakaret etmesi yüzünden gergin bitmesi piyasaların keyfini kaçırmıyor.

Ancak güçlü dolar ve yükselen faizlerin baskısı altındaki gelişmekte olan piyasalar satıcılı bir seyir izliyor. Seçimler öncesinde aşırı değer kaybeden Türkiye piyasaları faiz kalkanı koruması altında dünyadan olumlu ayrışmaya çalışıyor.

Merkez Bankası'nın faiz artırımları sonrasında cazibesi artan Türk lirası son bir haftada en çok değer kazanan para birimi oldu. Ancak dövizin kontrol altına alınması tahvil ve hisse senetlerini desteklemek için yeterli olmadı. Borsa İstanbul'un gelişmekte olan piyasalara göre ıskontosu %50'ye yaklaşıyor.

Wall Street ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'un yüzde 0,5 civarında tepki alışıyla açılmasını bekliyoruz. Yurtiçinde bugün ilk çeyrek milli gelir rakamlarını izleyeceğiz. Ancak piyasalar için asıl önemli olan Fed (Çarşamba), ECB (Perşembe) ve BOJ (Cuma) toplantılarında verilecek mesajlar."

08:20 Asya'da öne çıkanlar

Asya hisse senedi piyasaları ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un görüşmesinin de takip edileceği yeni haftaya pozitif başladı.

Japonya Nikkei225 yüzde 0,56 yükseliyor. Hong Kong Hang Seng yüzde 0,3 yükselirken Çin Şangay bileşik endeks yüzde 0,3 geriliyor. Güney Kore KOSPI yüzde 0,56 değer kazanıyor.

08:10 Kritik hafta başladı

Küresel piyasalar için yüksek önem taşıyan merkez bankası toplantılarının işaretlendiği ajanda bugün Türkiye birinci çeyrek GSYH verisiyle açılacak.

İlk işlemlerde Türk Lirası sakin bir seyir izliyor.

Dolar/TL 4,4749'da. Dolar kuru geçen hafta 4,6793'ü test ettikten sonra 4,4566'ya kadar geriledi. Bu sabah şu ana kadarki işlem aralığı 4,4625-4,4864 oldu.

Euro/TL 5,2795

Sterlin/TL ise 6'da.

Fed, faiz kararını 13 Haziran’da açıklayacak. Özellikle tahvil alım programıyla ilgili planlarının merak edildiği AMB kararı ve Başkan Mario Draghi ise 14 Haziran’da izlenecek. BoJ kararı da 15 Haziran’da kamuoyu ile paylaşılacak.