Fed'in üst üste faiz artırımlarıyla gelişmekte olan ülkeler için dış finansman koşulları gitgide zorlaşırken Pakistan Merkez Bankası'nın devalüasyona gittiği belirtildi.
Geçtiğimiz aylarda olası bir döviz krizini önlemek için Çin bankalarından borçlanmaya giden merkez bankasının Pakistan rupisinde yüzde 5 devalüasyona gittiği raporlandı.
Serbest piyasada rupinin dolar karşısında 121,5’ten işlem gördüğünü belirtiliyor, Cuma kapanışı 115,84'tü.
Pakistan rupisi yılın başından bu yana satış baskısı altında ve merkez bankasının döviz rezervlerinde önemli ölçüde kayıp yaşandı.