Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İflas davası görüler şirketin yönetimine 4 kişilik kayyum heyeti atandı. Endemol Shine, daha önce de haciz kararları ile gündeme gelmişti. Davanın müdahilleri arasında çok sayıda şirketin yanı sıra, Aslı Enver, Erkan Petekkaya, Haktan Pak, Şükrü Özyıldız gibi çok sayıda oyuncu da bulunuyor.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; şirketin iflas talepli davasının 7 Haziran günü yapılan 3’üncü duruşmasında, Endemol (Endemol Medya Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti) avukatları yanı sıra çok sayıda alacaklı şirket temsilcisi de katıldı.

ESKİ YÖNETİCİLERE SUÇLAMA

Dava dosyasına, alacaklı bir dizi şirket ve sanatçının yanı sıra Endemol Shine Türkiye yetkilileri Hakan Eren ve Gökhan Tatarer de müdahil durumda. Endemol avukatları, Eren ve Tataer’in, mahkemeye sundukları dilekçede ağır ifadeler kullandıkları belirtilerek “Müvekkil şirket için emperyalist sömürgeci ülkenin sömürgeci şirketi tarzında bir tanımla yapılmıştır. Bu ifadeyi kesinlikle reddediyoruz. Müvekkil şirketi suçlayan kişiler, uzun yıllar bu şirkette yönetici konumda çalışmışlar ve pek çok karara imza atmışlardır. Dolayısı ile bu dava, bugün bu kadar müdahil bulunmasının temel sebebi kendi hareketleridir. Açılan dava, borca batıklığın tespitine dair teknik bir davadır” dedi.

'80 MİLYON LİRA ALACAK' İDDİASI

Şirket avukatları, Endemol’un 80 milyon lira alacaklı olmasına karşın Türkiye’deki faaliyetlerini sonlandırmak durumunda kaldığı kaydedildi. Şirket avukatları, herhangi bir faaliyetleri olmasın karşın 3 kayyum atanmasına gerek olmadığını kaydetti.

4 KİŞİLİK KAYYUM HEYETİ

Mahkeme, kararında, bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi. Mahkeme, Endemol’ün bir diğer şirketi Global Telif Hakları AŞ’ye haciz ihbarnameleri kapsamında ödeme yapılması yönündeki taleplerin de reddine karar verdi. Mahkeme ayrıca, kayyum heyetine Öğretim Üyesi Hukukçu Adnan Deynekli’nin eklenmesine karar verdi. Mahkeme, anılan kayyum heyetinin “Yönetim Kayyumu” olarak atanmasına karar verdi. Mahkeme, her bir kayyum için de aylık 6 bin TL ücret ödenmesine hükmetti.

SÜREÇ YAVAŞ İŞLİYOR

Bir kısım alacaklı vekili Avukat Resul Özmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sürecin çok yavaş işlediğini, henüz bilirkişi raporu alınmadığını, şirketin global den olan alacaklarının çar olan borçları ödemekte çok yetersiz kakacağını dolayısıyla şimdiden büyük bir mağduriyetin oluşacağı netleşmiş görünüyor" dedi.

200 ÜLKEDE SEYİRCİ KARŞISINDA



Hollandalı Endemol, eğlence sektöründe dünyanın lider şirketi olarak biliniyor. 1994 yılında kurulan şirketin dünya genelinde 31 ülkede şirketi bulunuyor. Yapımları her yıl 200 farklı ülkede milyonlarca kişiye ulaşan Endemol 3 yıl önce Shine Group ile birleşerek Endemol Shine Group adı ile faaliyetlerini sürdürmeye başladı.