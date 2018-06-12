Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Türkiye, İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışı öncesinde ‘küresel ekspres taşımacılık’ sektöründe taşları yerinden oynatacak bir iş birliğini başlattı. Türk Hava Yolları’nın kargo markası Turkish Cargo, Çinli ekspres kargo devi ZTO ve Hong Konglu PAL Air ile büyük bir ortaklığı hayata geçiriyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Global kargo/kurye şirketi olarak faaliyet gösterecek ortak bir girişime adım atıyoruz. Artık alandan alana değil, kapıdan kapıya hizmetle, küresel e-ticaret pazarına odaklanacağız. Çin’in en iyi ve en büyük ekspres kargo şirketi ZTO ve uzun zamandır ortaklık yaptığımız Hong Konglu PAL Air şirketi ile kuracağımız bu güçlü ortaklıkla; dünyanın en büyük entegratörleri arasında yer alacağız, 5 yıl içerisinde 2 milyar ABD doları gelir hedefliyoruz. İstanbul Yeni Havalimanı sayesinde, Turkish Cargo 4 milyon ton kargo elleçleme kapasitesine ulaşarak, dünyada ilk 5 hava kargo markasından biri olacak. Ortak girişimimiz, İstanbul mega merkezi ile, e-ticaret ürünlerinin küresel çaptaki dolaşımı, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize en üst düzey değeri sunmamızı sağlayacak. Turkish Cargo, şu anda dünyada ilk 8’de... 2023’te hedefimiz ilk 5... Ama bu sinerjiyle ilk 3’e gireceğimize inanıyorum” dedi.



ORTAKLARI BÜYÜK

Günde 28 milyon kargoya ek olarak, Çin’in genelinde en geniş çaplı ekspres teslimat ağına sahip ZTO Express’in Başkanı Mei Song Lai de, “Üç ortak arasındaki iş birliği, şüphesiz global ekspres teslimat, depolama, hava kargo ve havacılık rotaları açısından son derece olumlu gelişmeler sağlayacaktır” diye konuştu. PAL Air’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vivian Lau ise, “Tüm dünya 5G lansmanına kitlenmiş durumda. Gelişmeler, hızla büyüyen e-ticaret alanında inanılmaz boyutta gelişmelere işaret ediyor. Heyecanımız büyük” ifadelerini kullandı.

Çin’den siparişler 4 günde burada

Hızla gelişen e-Ticaret hacimleri ile birlikte küresel kargo/kurye sektörü de ciddi büyüme rakamları sergiliyor. 2016 yılında 260 milyar dolar gelir elde eden sektörün 2023 rakamlarının 400 milyar doları bulması bekleniyor. 121 ülkede 300’ün üzerinde destinasyona uçarak dünyanın en geniş havayolu ağını işleten THY, bu yeni ortaklıkla birlikte iş kapsamını genişletecek. İlker Aycı, kargoda son 3 yılda filolarını 6 uçaktan 18 uçağa çıkardıklarını belirterek, “Ekspres kargo ile zamanların hızlanması hususunda bu iş birliği yararlı olacak. 40 günlük teslimat süresi, 4 güne düşecek” dedi.