Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin Medyadan Sorumlu Yardımcısı Garba Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin Fas ziyareti çerçevesinde Fas Kralı 6. Muhammed ile görüştüğü ve iki liderin doğalgaz anlaşması imzaladığını belirtti.

Shehu, "Batı Afrika'daki Sahra altı ülkelere doğalgaz gönderen Nijerya, Fas üzerinden Avrupa'ya da boru hattı ile doğalgaz gönderecek. Boru hatlarının inşası aşamalı bir şekilde olacak ve 25 yıllık süre içinde çevre ülkelerin ve Avrupa ülkelerinin gaz ihtiyaçlarını karşılayacak." bilgisini aktardı.

Boru hattının 5 bin 660 kilometre uzunluğa sahip olacağını kaydeden Shehu, "Doğalgaz boru hatları, vatandaşlara iş fırsatları yaşatacak." ifadesini kullandı.

Shehu, doğalgaz anlaşmasının yanı sıra Nijerya ile Fas arasında yenilenebilir enerji, tarım ve küresel alanları kapsayan ikili iş birliği anlaşması imzalandığını da belirtti.