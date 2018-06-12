Maliye Bakanı Naci Ağbal, Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaretinde  yaptığı konuşmada, muhasebeci ve mali müşavirlerin sorunlarını çok iyi bildiğini  dile getirerek, sorunların çözümü noktasında hayata geçirmeyi planladıkları  çalışmaları anlattı.

"Bugün itibarıyla Türkiye genelinde yeniden yapılandırma kanununa  başvuru sayısı 1 milyon 6 bini buldu." ifadesini kullanan Ağbal, "1 milyon 6 bin  vatandaşımız müracaatını yaptı, şu ana kadar 6,8 milyar liralık alacağı  yapılandırdık. Gerçekten tarihi bir fırsat, özellikle geçmiş dönem borçlarının  ödenmesinde olağanüstü imkanlar sunuyor." diye konuştu.

Sunulan ödeme seçenekleri hakkında bilgi veren Ağbal,  vatandaşların lehine bir uygulama olduğunu vurguladı. Ağbal, "Ben olağanüstü bir  başvuru bekliyorum. Bu sene bütçemize buradan 15-16 milyar liralık bir gelir  gelecek ama diğer taraftan vatandaşlarımız da borçlarını vadeye yaymış olacaklar,  36 aya kadar ödeme imkanı var. Hem vatandaş memnun olacak hem de bizler memnun  olacağız." dedi.

Maliye ile davası olanlara da güzel bir indirimin söz konusu  olduğunu aktaran Ağbal, "Cezaları tamamen siliyoruz, vergilerin yarısını hatta  yüzde 80’ini almıyoruz, o da büyük bir imkan." ifadesini kullandı.