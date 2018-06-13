Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi



Türkiye ihracatını 2017 yılında sırtlayan firmalar dün İstanbul’da düzenlenen toplantıyla açıklandı. Zirvenin sahibi 4 milyar 797 milyon dolar ile Koç Holding iştiraki Ford Otosan olurken, 4 milyar 443 milyon dolar ile Toyota ikinci, 3 milyar 209 milyon dolar ile TOFAŞ üçüncü sırada yer aldı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi “İlk 1.000 ihracatçının sektör bazındaki performanslarına bakıldığında otomotiv sektörü yüzde 27,2 pay ile 2017 yılının da birincilik koltuğunu kimseye kaptırmadı” dedi. Geçen sene ihracatçıların çok çalıştığını ve dünya ortalamasının üzerinde bir ihracat artışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükekşi, şunları kaydetti: Şüphesiz ki bu başarıya en büyük katkıyı ilk 1.000’e giren ihracatçı firmalarımız sağladı. 71 bin ihracatçımız arasından sıyrılarak en büyük 1.000 ihracatçımız arasına girme başarısı gösteren ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Önceki toplantılarımızda sürekli dile getirdiğimiz gibi 2017 yılı sonunda 2018 yılının Rekorlar Yılı olacağını söylemiştik. İlk 5 aylık rakamlar bu sözümüzü doğrular nitelikte geldi. Bu dönemde her ay aylık bazda rekor ihracat açıkladık. Mart ayında ise tarihimizde ilk defa aylık 15 milyar dolar barajını aştık. Yıl sonunda ise 170 milyar doların üzerine çıkarak yıllık bazda Cumhuriyet tarihi rekorumuz kırmış olacağız. Küresel dalgalanmaların 2016’da son bulmasıyla birlikte artış dünya ticareti de tekrar yükselişe geçti. Türkiye olarak biz de bu artışın çok daha üzerinde bir ihracat artışı yakalamalıyız. 2023 hedeflerimize giden yolda 2018 yılı bizim için çok önemli bir yıl olacak. 2017 yılında ihracatımızın dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 0,9 ile rekor düzeye çıkmıştı. 2018’de inşallah bu oran daha yukarı çıkacak ve bir başka rekora da imza atacağız.

Yerlinin payı yüzde 61

Firmaların sermaye yapısı dağılımına bakıldığında; araştırmaya katılan firmaların yüzde 81’ini yüzde 100 yerli firmalar oluşturuyor. Geriye kalan firmaların yüzde 11,3’ü yüzde 100 yabancı, yüzde 7,4’ü de yerli-yabancı ortaklı yapıya sahip. Yerli firmaların, ilk 1000 içerisindeki ihracattan aldıkları pay ise yüzde 61 düzeyinde.

Otomotiv koltuğunu kaptırmadı

İlk 1000 ihracatçının sektör bazındaki performanslarına bakıldığında, otomotiv sektörü yüzde 27,2 pay ile 2017 yılının da birincilik koltuğunu kimseye kaptırmadı. Sektör, 2017’de 28 milyar 535 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bu ihracatın yüzde 88’lik kısmı ilk 1000 içerisinde yer alan otomotiv ihracatçıları tarafından gerçekleştirildi. İkinci büyük sektör olan hazır giyim ve konfeksiyonun ise ilk 1000 içerisindeki payı yüzde 9,7 olurken, çelik sektörünün payı yüzde 9,5 olarak gerçekleşti. Listeye göre büyük sektörler arasında, toplam ihracattan en fazla payı otomotiv aldı. Yine büyük sektörlerden kimyevi maddelerde ilk 1000 içerisinde yer alan firmaların payı yüzde 54 oldu. Tekstilde ise bu oran yüzde 38.