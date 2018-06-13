Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Yargıtay tarafından özgünlüğü tescillenen organizasyonda ürün kategorisini 4’e çıkaran Dosso Dossi, kur ve turizm rüzgârını da arkasına alarak 75 milyon dolar ciroyla rekora koştu. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Antalya’da her yıl iki kez düzenledikleri organizasyonlarda nitelikli yerli üreticilerle 30’u aşkın ülkeden 5 bin alıcıyı buluşturduklarını hatırlattı. Hemen hepsi dünya ölçeğinde ses getiren organizasyonlar sayesinde yılda 100 milyon doların üzerinde ciroya ulaştıklarını bildiren Eraslan, ‘ilklerin yılı’ ilan ettikleri 2018’de yeni strateji doğrultusunda birbirinden iddialı atılımlar gerçekleştirdiklerini vurguladı. Hikmet Eraslan, şöyle devam etti: “Geçen Mart ayında Antalya ile aynı konsepte hazırladığımız Dosso Dossi Fashion Show - Bakü’nün ilkini düzenledik. Böylece Türkiye’den ilk kez bir iş modelini dünyaya ihraç etme onurunu elde ettik. Bu modeli Beyrut, Almatı gibi şehirlere de taşıyacağız.”

Antalya’da 6 bin alıcıyı ağırladı

Hikmet Eraslan, yılın ilk 5 ayında yüzde 25’lik ciro artışı elde ettiklerini ifade etti. Eraslan “Hazır giyim ihracatçısı için bu yıl iki önemli gelişme oldu. Birincisi turizmin şahlanması. İkinci konu ise döviz kurlarının yükselmesi. Sektör fiyat avantajı elde etti ve daha önce Çin ve İtalya’ya giden müşteri Türkiye’ye döndü. Antalya’da ilk defa 6 bin kişiyi ağırladık. Hazır giyim ihracatı da yıl sonunda 19 milyar doların üzerine çıkarak rekor kıracak” dedi.