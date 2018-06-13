Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası (Fed) haziran toplantısında politika faizini yüzde 1,75-2,00 aralığına yükseltme kararı aldı.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran toplantısı, beklendiği gibi faiz artışıyla sona erdi.

İki günlük toplantının ardından yayınlanan karar metnine göre, 8 FOMC üyesi, politika faizi oranını yüzde 1,50-1,75 aralığından yüzde 1,75-2,00 aralığına çıkarma kararını oy birliğiyle aldı. Bu, Fed'in bu yılki 25 baz puanlık ikinci faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.

Ülke ekonomisinin "sağlam" hızda büyümeye devam ettiği vurgulanan karar metninde, "FOMC, iş gücü piyasası şartları ve enflasyon açısından gerçekleşen gelişmeler ve beklentiler ışığında, federal fonlama oranını yüzde 1,75-2,00 aralığına yükseltme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Mayıs ayında düzenlenen bir önceki FOMC toplantısının ardından yayınlanan metinde, Amerikan ekonomisi "ılımlı" olarak nitelendirilmişti.

Karar metninden, ayrıca daha önceki toplantılarda yer verilen, "Piyasaların enflasyon beklentileri düşük kalmaya devam ediyor" ve "Federal fonlama oranı, muhtemelen bir süre daha uzun vadede öngörülen oranların altında kalmaya devam edecek" değerlendirmelerinin çıkarılması dikkati çekti.

Öte yandan karar metni, Fed yetkililerinin, risklerin aşağı yukarı dengede olduğuna yönelik değerlendirmelerini değiştirmediğini ortaya koydu.