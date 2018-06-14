Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile ekonomi yönetimi de yeniden yapılandırılacak. Yeni sistemle birlikte Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu gibi ‘koordinasyon kurulları’ olmayacak. Bu şekilde en az 10 kurul bulunduğunu belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal koordinasyonun tek bir sağlanacağını bildirdi. Ağbal “Ben ‘Koordinasyondan senkronizasyona geçelim’ diyorum. Senkronize olan tek çatı bir yönetim hiyerarşisi ve güçlü, bir işi başından sonuna kadar yapabilen bir bakanlık çatısı. ‘Bakanlar Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) türü yapılarda toplantılar yapsınlar, ekonomiyi bu kurullar yönetsin’, hayır. Bizim kurullar yönetiminden çıkmamız lazım. Yeni dönemde icranın başında Cumhurbaşkanı var, Bakanlar Cumhurbaşkanın icrasına yardımcı olan ajanlar durumunda. Çok sayıda koordinasyon yapımız var, Para Kredi Koordinasyon Kurulu, EKK, Yüksek Planlama Kurulu, saysam herhâlde 10 tane kurul çıkar. Hepsini ortadan kaldırıp tek bir hiyerarşide karar mekanizmaları üretmek lazım. Ekonomi yönetimi yeni dönemde böyle bir yapıya sahip olacak. Ancak düzenleyici, denetleyici kurullar faaliyetlerini yapmaya devam edecekler. Bizim kast ettiğimiz kurul yapıları, ekonomideki bakanlıklar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere oluşturulan kurullardır” dedi.



‘MERKEZ’E DOKUNULMAYACAK

Ağbal, Merkez Bankasının yapısıyla ilgili olarak da “Merkez Bankası tamamen dışarıda bağımsız bir konumda. Merkez Bankası Kanunun getirdiği güvenceler çerçevesinde para politikasını uygulamaya etkin şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı. Yeni dönemde bazı bakanıkların da birleştirileceğini belirten Ağbal “Reel sektöre, finans sektörüne, kamu ekonomisine dönük birbiriyle ilintili görev ve fonksiyonları olan bakanlıkların aynı çatı altında toplanması çok önemli” diye konuştu.

Bedelli askerlik ile ilgili şu an bir çalışmamız yok

Bakan Ağbal, bedelli askerlikle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Gençlerimiz bunu talep ediyorlar. Diğer taraftan ülkemizin savunma ve güvenlik ihtiyaçları önemli. İçeride ve dışarıda önemli operasyonlar, savunma güvenlik faaliyetleri devam ediyor. Hükûmet olarak bu konuyla ilgili bütün hassasiyetleri dikkate alınarak çalışmalar yapılacak. Burada ilk olarak Millî Savunma Bakanlığı’nın gerekli hazırlıkları ve çalışmaları yapması beklenir. Ama Maliye Bakanlığı olarak şu anda bizim böyle bir çalışmamız yok.”