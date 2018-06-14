Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaşım alanında geçit vermeyen dağları tünellerle aşan Türkiye, bir tarihi projeyi daha hayata geçirdi. Rize’nin İkizdere ile Erzurum’un İspir ilçeleri arasındaki Ovit Dağı Geçidi’nde yapılan 14,3 kilometre ile Türkiye’nin en uzun, dünyanın 2. uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Ovit Tüneli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle ulaşıma açıldı. 412 milyon liraya mal olan tünelle birlikte kışın çığ sebebiyle kapanan Rize-Erzurum arasında 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanabilecek. Tünel Türkiye’nin ihracatına da katkı sağlayacak. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki iller tünel üzerinden önce Doğu Karadeniz Bölgesine oradan da diğer komşu ülkelere bağlanacak. Böylece, GAP ürünlerinin önemli bir bölümü Karadeniz üzerinden Rusya, Ukrayna, Kafkaslar ve Türki Cumhuriyetlere ulaştırılması kolaylaşacak. Tünel sayesinde Karadeniz limanlarına ulaşımın kolaylaşacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ovit herhangi bir geçit değil. Bu geçit aynı zamanda bulunduğu konum gereği stratejik bir öneme sahip. Ovit Geçidi açılmadan önce 11 km tırmanıp, tırmandıktan sonra 10 km gitmek gerekiyordu. Bazıları burası için hayal diyordu, yaptık mı? Bitirdik mi? Allah’a hamdolsun bugün sözümüzü gerçekleştirdik. Bu kış Ovit Tüneli hiç kapanmadı. Karadeniz limanlarına süre azalacağı için ticaret de gelişecek” dedi.



ZİGANA’DA SONA GELİNDİ

Yapımı süren Zigana Tüneli’yle de Doğu Anadolu Bölgesi’ni Karadeniz’e bağlayacağını ve Zigana Dağı’nın aşılmaz olmaktan çıkartılacağını kaydeden Erdoğan “Zigana Tüneli ve bağlantı yollarını da önümüzdeki yıl inşallah bitiriyoruz. Bu tünelle rakımı düşürüyor, güzergahı 10 km kısaltıyoruz. Tünel Trabzon Limanı’nı Türkiye’nin önemli limanlarından biri olmasını sağlayacak” diye konuştu. Trabzon’a bir de müjde veren Erdoğan, “Trabzon-Erzincan arasında bir hızlı tren hattı planlıyoruz. Maliyeti 5,2 katrilyon lira olacak projenin etüdüne başlıyoruz” bilgisini paylaştı.