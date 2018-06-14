Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha 1 ay öncesine göre perakende satış fiyatında yüzde 150’ye varan fiyat artışları gözleniyor. Kilosu 2 TL olan soğan, büyükşehirlerde bazı satış noktalarında 5 TL’ye kadar tırmandı. Kilosu 2,5 TL olan patates ise 6 TL’yi gördü. Patates ve soğan spekülasyonunun, Türkiye’nin enflasyonla mücadele için büyük çaba harcadığı bir dönemde denk gelmesi de dikkat çekti. Daha mart ayında üreticide 1 TL olan patatesin 4 TL’ye yaklaştığı, stok yapan vurguncuların 2 ayda üç kata yakın kazanç sağladığı belirtiliyor. Özellikle Orta Anadolu’daki soğuk patates depolarında yeterli miktarda ürün bulunduğu belirtiliyor.

Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, aşırı yağışlar yüzünden bazı üreticilerin soğan tarlalarını yeniden sürmek zorunda kaldığını, arzdaki daralmanın fiyatları artırdığını belirtti. Bayraktar, patateste ise arzın sağlandığı bölgelerdeki verim düşüşü ve hasat edilen ürün miktarının azalmaya başlamasının, fiyatlarda artışa yol açtığını ifade etti. Bayraktar, üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 45,83 ile kuru soğanda, yüzde 30,95 ile patateste meydana geldiğini bildirdi.