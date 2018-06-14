Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin Ankara



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, çalışma hayatında bağımlılıkla mücadele konusunda sektörün paydaşlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, iş ortamının stresi, mesai kavramının yükü ve ekonomik diğer parametrelerin bağımlılıkla ilişkisinin olduğunu ve bunları kesmeye yönelik tedbirler alınması konusunda çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Verilen ücretlerin yetersiz olmasının ve sürekli mesaiye kalınmasının insanı yalnızlığı iterek bağımlı olmasına neden olduğunu vurgulayan Hak-İş Genel Sekreteri Erdoğan Serdengeçti “Yeni işe aldığımız çalışanlarımızın sigara içmemeleri konusunda şart getiriyoruz. Mevcut çalışanlarımıza da sigarayı bırakırlarsa 2 bin 800 TL brüt ikramiye veriyoruz” dedi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise “Bu kişi bağımlı diye işten çıkarılırsa sokağa düşüp bağımlılığı artacaktır. Onun yerine bu kişi tedaviye gönderilmeli, tedaviden sonra rehabilitasyonu sağlanmalı” diye konuştu. Sigara bağımlılığıyla ilgili ilk kapsamlı çalışma, pilot bölge olarak seçilen Kocaeli-Dilovası’nda gerçekleştirilecek.