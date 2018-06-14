Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lloyds Bank, yılın sonuna doğru Türk Lirası'nın dolar karşısında mevcut seviyelere göre gerileyeceğini öngördü.

Bloomberg veri setinde yer alan tahminlere göre Lloyds Bank 2018'in üçüncü çeyreği itibariyle dolar/TL kurunun 4,40, son çeyreğinde ise 4,30 olacağını öngörüyor.

Bankaya göre gelecek yılın ilk çeyreğinde kurda 4,30 seviyesi korunacak, ikinci çeyrekte ise 4,35 seviyesi izlenecek.

Dolar/TL dün bir ara yüzde 2'nin üzerinde yükselerek 28 Mayıs'tan bu yana en yüksek olan 4.6975'e gelerek, TCMB'nin son faiz artırımı ile elde ettiği kazançları tamamen sildi.