Lloyds Bank, yılın sonuna doğru Türk Lirası'nın dolar karşısında mevcut seviyelere göre gerileyeceğini öngördü.
Bloomberg veri setinde yer alan tahminlere göre Lloyds Bank 2018'in üçüncü çeyreği itibariyle dolar/TL kurunun 4,40, son çeyreğinde ise 4,30 olacağını öngörüyor.
Bankaya göre gelecek yılın ilk çeyreğinde kurda 4,30 seviyesi korunacak, ikinci çeyrekte ise 4,35 seviyesi izlenecek.
Dolar/TL dün bir ara yüzde 2'nin üzerinde yükselerek 28 Mayıs'tan bu yana en yüksek olan 4.6975'e gelerek, TCMB'nin son faiz artırımı ile elde ettiği kazançları tamamen sildi.