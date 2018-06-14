Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, dünya genelinde petrol üretimi ve tüketiminde geçen sene yine ilk sırada geldi.

AA muhabirinin British Petroleum (BP) 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü ve geçmiş yıllardaki raporlarından derlediği bilgilere göre, ABD petrol ve petrol ürünleri üretiminde geçen yıl yine zirvede yer aldı.

Ham petrol fiyatlarının geçen yıl artışa geçmesiyle ABD'nin petrol üretimi 2017'de bir önceki seneye göre yüzde 5,6 artış göstererek günlük ortalama 13,06 milyon varille dünya genelinde ilk sıradaydı.

Böylece, ABD, dört yıl üst üste dünyanın en fazla petrol ve petrol ürünleri üreten ülkesi oldu.

Küresel petrol piyasasındaki arz fazlasını düşürmek için Ocak 2017'de ham petrol üretim seviyelerinde kısıtlamaya giden Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretiminde ise geçen sene düşüş görüldü.

Suudi Arabistan'ın ham petrol ve petrol ürünleri üretimi geçen sene bir önceki yıla göre yüzde 3,6 düşüşle günlük ortalama 11,95 milyon varile gerilerken, bu ülke söz konusu alanda dünyada ikinci sırada geldi.

Toplam petrol üretimi geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 0,1 azalışla günlük ortalama 11,26 milyon varile düşen Rusya ise bu alanda dünya üçüncüsü oldu.

"DÜNYADAKİ PETROLÜN YÜZDE 20'SİNİ TÜKETTİ"

Geçen sene dünyadaki toplam petrol ve petrol ürünleri üretiminin yüzde 14,1'i ABD'de gerçekleşirken, ülke dünya genelindeki petrolün yüzde 20,2'sini tek başına tüketti ve bu alanda da zirvede yer aldı.

Buna göre, ABD'nin petrol tüketimi 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 1 artışla günlük ortalama 19,88 milyon varile yükseldi.

Ayrıca, ABD, BP petrol verilerinin toplanmaya başladığı 1965 yılından bu yana küresel petrol tüketiminde de liderliği bırakmadı.

ABD, ayrıca, geçen sene küresel doğalgaz üretiminde de yine ilk sırada geldi. Ülkenin doğalgaz üretimi 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 1 artış gösterdi ve yıllık 734,5 milyar metreküpe yükseldi. ABD'nin küresel doğalgaz üretimindeki payı da geçen yıl yüzde 20 oldu.

Böylece, doğalgaz üretiminde Rusya'yı 2009'da geride bırakan ABD, bu alanda 9 yıl üst üste dünyada ilk sırada yer aldı.

Geçen yıl 635,6 milyar metreküp doğalgaz üreten Rusya bu alanda dünya ikincisi olurken, İran ise 223,9 milyar metreküplük doğalgaz üretimiyle bu alanda üçüncü oldu.

Ayrıca, ABD, geçen sene dünya genelindeki doğalgazın yüzde 20,1'ini tek başına tüketti ve bu alanda da yine zirvede yer aldı.

Doğalgaz tüketimi geçen sene bir önceki yıla göre yüzde 1,2 düşüş kaydederek 739,5 milyar metreküpe gerileyen ABD, buna rağmen, dünyanın en çok doğalgaz tüketen ülkesi oldu.