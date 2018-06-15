Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençler, asgari ücret karşılığında yaz tatili boyunca çalışacak. Böylece hem bugün itibarıyla ihtiyaçlarını karşılamış, hem de sigorta girişleri sebebiyle gelecekleri için bir adım atmış olacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan müjdenin detaylarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu anlattı. Sarıeroğlu “Gençlerimiz hem ücret alıp aile bütçelerine, kendilerinin özel olarak değerlendirmek istedikleri alanlarda kendilerini ifade edebilmelerine katkı sağlayacak, diğer taraftan en çok önem verdiğim konu ilk sigortalılıklarını da başlatmış olacağız.” dedi. TRT Haber’de soruları cevaplayan Sarıeroğlu, gençlerin geleceğe güçlü şekilde hazırlanması için yapılan çalışmalardan biri olan “100 bin gence iş” programının İŞKUR tarafından hazırlandığını ifade etti. Üniversitede okuyan gençlerin kendi okudukları üniversitelerin bulunduğu ilde yaşlılara yoldaşlık yapabileceğini, okulların açacağı kurslarda eğitmenlik yapabileceğini, fidan dikimi gibi çalışmalara katılabileceklerini ifade etti.

Sarıeroğlu “Gençlerin sigortaları 18-25 yaş arasında başlamış olacak. Gençlerimiz okudukları üniversitenin bulunduğu ilde çalışabilecek. Mahallelerimizdeki okullarımızda öğrencilerimizle alakalı açılacak kurslarda onlara eğitmenlik yapmaları imkanlarıyla inşallah gençlerimizi yetiştirmiş olacağız. Her yıl 100 bin gencimizi sosyal çalışma programına dâhil ederek, hem toplumsal konularda farkındalıklarını arttırmayı, bu konularda gençlerimizin enerjisi ve sinerjisinden faydalanmayı hem de gençlerimizin okul hayatlarına maddi olarak bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Burs ve kredi imkânlarımız var, aylık olarak asgari ücret üzerinden de katkımız olacak. Üç ay boyunca bu programdan faydalanmış olacaklar. Üç ay zarfında aldıkları ücret, bir sene boyunca burs ve kredi imkânlarından aldıklarından daha yüksek bir miktara tekabül ediyor. Gençlerimiz hem ücret alıp aile bütçelerine, kendilerinin özel olarak değerlendirmek istedikleri alanlarda kendilerini ifade edebilmelerine katkı sağlayacak, diğer taraftan en çok önem verdiğim konu ilk sigortalılıklarını da başlatmış olacağız.” diye konuştu.

İşsizlikte ciddi düşüş olacak

Bakan Sarıeroğlu, Millî İstihdam Seferberliği’nin 2. fazını geçen hafta başlattıklarını hatırlatarak “Hem Maliye Bakanlığı hem SGK olarak işverenlerimize, esnafımıza yeni bir sayfa açmalarını sağlayacak, bu sayfayı açtıkları takdirde de istihdam teşviklerinden, diğer taraftan nefes kredilerinden faydalanmalarına imkân verecek bir yeniden yapılandırmayla alakalı paketimizi çıkardık. Topyekûn olarak baktığımız zaman hem yatırım ortamının iyileştirilecek olması yatırımları artıracak hem de üretimin ve ihracatın artması, bunun da istihdama yansıması söz konusu olacak. İşsizlik oranlarında ciddi düşüşler bekliyoruz.” dedi.

Emeklilik yaşı 65 değil 54

Türkiye’de emeklilik yaşının 65 olduğuna dair söylemleri eleştiren Bakan Sarıeroğlu “Emeklilikte ‘65 yaş’ deniliyor. 65 yaş 2036 yılında uygulamaya başlayacak, ilk emeklilerini de 2048 yılında verecek. Bu, Türkiye’nin nüfus yapısının yaşlanması, nüfus yapımızdaki değişikliklerle alakalı ve paralel olarak gerçekleştirilmiş bir bilimsel çalışmaya dayalı düzenlemedir. Biz sigortalılarımızı 52-54 yaş aralığında emekli ediyoruz.” dedi. Ülkemizde sigortalılık süresinin 26 yıl olduğunu, dünyada bu sürenin 33-37 yıla ulaştığını söyledi.