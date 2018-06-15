Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Programın ilk etabında projelere, işletme başına 5 milyon liraya kadar yüzde 70’i geri ödemesiz, yüzde 30’u geri ödemeli olmak üzere yüzde 100 destek sağlanacak. Önümüzdeki aylarda ikinci etabına başlanması beklenen program kapsamında otomotiv, savunma, havacılık, enerji, telekomünikasyon gibi kilit sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lere öncelik verilecek

Öte yandan KOBİ’lerin borsaya açılma maliyetlerini desteklemek üzere KOSGEB tarafından yeni bir destek programı oluşturulacak. KOBİ’lerin halka arzının maliyeti, diğer şirketlere göre yüzde 90 azalarak, kalan yüzde 10’u da KOSGEB destekleyecek. Böylece proje geliştiren KOBİ’ye 150 bin lira destek verilecek. AR-GE, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerine ise 1 milyon liraya varan destekler verilecek.