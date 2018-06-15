Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KOBİ’leri ön muhasebenin yükünden kurtarmak istediklerini vurgulayan Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean Yu, Teklif Yönetimi Modülü özelliğiyle KOBİ’lerin tekliflerini hazır şablonlar ile oluşturup tek tıkla faturaya dönüştürebileceğini söyledi. Yu “Diğer bir özelliğimiz olan Kritik Stok Özelliği ile de stok takibi özelliğimizi zenginleştirmenin ilk adımını attık. Bu özellik sayesinde işletmeler Paraşüt’e kayıtlı ürünleri için kritik stok seviyesi belirleyip stokları belirledikleri seviyenin altına düştüğünde de e-posta ile anında bilgilendiriliyorlar. Ürünleri Fotoğraf ve Barkod ile Ekleme Özellikleri de stok takibi için attığımız önemli adımlardan biri. İşletme sahipleri bu özellikler ile ürünlerini fotoğraflarından tanıyarak ya da barkod okuyucu kullanarak kolayca bulabiliyorlar” dedi.

Yu, üretim modülü entegrasyonu Fabrikatör ile de ham maddeden son ürüne kadar tüm üretim süreçlerinin takibini kolaylaştırdıklarını belirterek “Kullanıcılarımız, Paraşüt hesabını Fabrikatör uygulamasına bağlayarak, her ürüne özel üretim reçetesi hazırlayabiliyor. Kaydettikleri reçeteleri sayesinde tek tıkla üretim yapabiliyorlar. Üretilen ürün stoka eklenirken kullanılan ham madde de stoktan otomatik olarak düşürülüyor. Bu özelliğimiz ile üretim yapan ve mamul ile son ürün stoklarını takip eden işletmeler için büyük bir fayda sağlamış olduk. Stok takibi konusundaki son değişikliğimiz de yeni yayına aldığımız irsaliyeler menüsü oldu. Bu özelliğimiz ile kullanıcılarımız artık faturalarını irsaliyeli ya da irsaliyesiz şekilde oluşturabiliyor” diye konuştu.