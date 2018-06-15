Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom CEO’su Paul Doany, yeni nesil haberleşme teknolojilerini yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek 5G’nin bu alanda büyük fırsatlar sunduğunu söyledi. Londra’da gerçekleştirilen 5G Dünya Zirvesi’nde “5G ile geliştirilen yeni iş modelleri” konulu panelde konuşan Doany “5G bizim için büyük bir fırsat olacak. Bu alanda yatırımlarla büyüyebiliriz. Biz kendi şirketimiz olan Argela ile teknoloji yatırımları yapmaktayız. RAN Slicing (baz istasyonu şebekesini dilimleme) ve 5G bunlardan bazıları. Öte yandan sabit hatlar alanında da güçlüyüz. Sabit hatlarla ilgili diğer operatörlere de katkılar sağlıyoruz. Yani hem ağ hem de servis hizmetlerini sunarken diğer yandan 5G’yi kullanarak teknoloji de sunacağız” dedi.

Katılımcılara Türkiye için geliştirdikleri altyapı kiralama modelleri ve getirileri hakkında da bilgi veren Doany, operatörlerin, 5G’nin sağladığı yüksek veri hızı ve kapasitesini karşılamak, yatırım maliyetlerini azaltarak getirilerini artırmak için altyapıda iş birliği modellerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Doany konuşmasına şöyle devam etti: Üç tane bilgi teknolojileri şirketimiz var. Bu şirketlerde 2 bin insan çalışıyor. Bunlardan birisi İnnova, güçlü ve güvenilir bir şirket olmak yoluna devam ediyor. Argela ise teknoloji geliştirme, AR-GE şirketimiz. ProgRAN, baz istasyonlarını uzaktan programlanabilir bir şekilde dilimleme (Programmable RAN Slicing) gibi teknolojiler üzerine yoğun çalışmalar yürütüyor. Fikirlerin test edilebildiği bir şirket. Üçüncü şirketimiz ise Sebit, eğitim içerikleri sağlıyor. Bu şirketlerimiz pazarda nasıl daha çok büyüyebiliriz diye araştırıyor. Ben ve strateji ve iş geliştirme departmanımdaki çalışanlarımız daha çok pazarda öne çıkabilecek ve rekabet edebilecek inovatif çözümler sunmaya çalışıyoruz. Bu alanda başarıyı yakalamak için dikey alanlardaki fırsatlara odaklanan takımlar oluşturuyoruz. Bir takım sağlık alanına, birisi enerji alanına ve birisi ise eğitim dikey alanlarına yoğunlaşıyor.

Akıllı şehirler üzerine yoğunlaşan takımların da olduğunun altını çizen Doany “Ayrıca dijital şirketlerle çalışıyoruz. Kendilerini dönüştürmeye ihtiyacı olan şirketlere yoğunlaşıyoruz ve risklerinin ilk kısmını biz alıyoruz. Telekom kısmı ise kendi alanına odaklanıyor” diye konuştu.