Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, insansız hava aracı teknolojilerinde sınıf atlatacak Akıncı ile kendi sınıfında üç sene içerisinde dünyanın en ileri teknolojik sistemi hâline gelecek. 2019 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi beklenen Akıncı savaş uçaklarının yükünü alacak. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, millî İHA’lara yönelik AR-GE ve üretim çalışmalarını modern bir tesiste birlikte yürüttüklerini söyledi. Bayraktar tamamen millî ve özgün olarak geliştirilen TB2 İHA’nın üç yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığını hatırlatan Bayraktar “TB2, 50 bin saat uçuşu geride bıraktı. Akıllı bombasıyla hava aracı elektronik sistemleriyle dünyada silahlı İHA yapabilen 6 ülke içindeyiz” dedi. Haluk Bayraktar, hedeflerinin İHA teknolojilerinde ulaştıkları noktayı çok daha ileriye taşımak olduğunu vurguladı. “Uçan balık” olarak da nitelendirilen Akıncı İHA’nın bu hedefe yönelik önemli bir aşamaya karşılık geldiğini ifade eden Bayraktar, Akıncı’nın çıtayı Bayraktar TB2’den daha yukarıya taşıdığını dile getirdi.

TB2’nin taktik sınıfında yer aldığını, 20 bin feet irtifalarda 150 kilograma kadar faydalı yük taşıyabildiğini ve 24 saate kadar havada kalabildiğini aktaran Bayraktar, bu aracın hem keşif gözetleme hem de anlık imha kabiliyetine sahip olduğunu ifade etti. Bayraktar, Akıncı sistemine ilişkin de şu bilgileri verdi: Akıncı çift motorlu bir sistem. 40 bin feet irtifaya kadar çıkabiliyor, 24 saat havada kalabiliyor ve faydalı yük taşıma kapasitesi bin 350 kilograma kadar ulaşıyor. Bu özellikleriyle savaş uçaklarımızın yaptığı bir kısım görevleri icra edebiliyor. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Bunlar da ülkemizde millî olarak geliştiri-len/geliştirilecek sistemler. Akıncı, bu sistemleri bir arada taşıyabilen, havadan taarruz gücüne sahip ve hızlı şekilde hedefe angaje olabilen bir sistem. Âdeta savaş uçaklarımızın yükünü azaltacak, onların görevlerini, havadan bombardımanı da icra edebilecek. Ülkemizde millî olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatabileceğimiz Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecek. Akıncı, kendi sınıfında 3 sene içinde dünyanın en ileri teknolojik sistemi hâline gelecek.