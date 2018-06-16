Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, mükellef olsun olmasın bütün hayırseverlerin işlerini kolaylaştırmak için tebliğ hazırladıklarını söyledi. Mükellef olan gerçek kişi ve şirketlerin defter kayıtlarıyla KDV muafiyetine ulaştığını, yapılan düzenleme ile vergi mükellefi olmayanların da aynı istisnayı kullanacağını söyledi. Ağbal, “Yaşlı bir amcamız ‘Ben hayır yapmak istiyorum’ diyor. Ama mükellefiyeti yok ve her işini kendisi takip ediyor. Biz işlerini kolaylaştırıyoruz. Diyelim okul yapacak. Kullanılacak malzemeleri listeleyeceğiz. Demir, çimento, fayans vesaire. Hayırseverimiz inşaata başladıktan sonra bir istisna belgesi düzenleyeceğiz. İzinleri kolaylaşacak. Bu istisna belgesini ibraz ettiğinde aldığı mal ve hizmeti vergisiz alacak. İş bittiğinde de kapama fişi alacak.” dedi. Ağbal, 5 milyon liralık bir okul inşaatında sağlanacak KDV muafiyetinin 900 bin lirayı bulabileceğini ifade etti.