Yaşları 16 ve üzerinde olan araçların hurdaya ayrılması hâlinde 10 bin liraya kadar ÖTV indirimini içeren teşvik uygulaması başladı. Çalışma, durgunluk yaşayan otomotiv sektörünü canlandıracak, araçların egzozdan çıkan gaz sebebiyle çevreye verdiği zarar azalacak, Türkiye’nin 6,5 milyar doları bulan hurda ithalatı son bulmuş olacak. Üstelik sayıları 8 milyonu aşan ve hurda statüsüne giren araç varlığı piyasadan kalkacağı için araç parkı da yenilenmiş olacak. Ancak her topluma faydalı olayda olduğu gibi, hurda aracın ekonomiye kazandırılması da bazı dolandırıcıları harekete geçirdi. Hurda aracın alınıp teşvikten yararlandıracağını vadedenler, araç sahiplerinin zarar etmesine sebep oluyor. Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği (ÖTASAD) Başkanı Günay Dar, araçların mutlaka lisanslı tesislere teslim edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.



ADIM ADIM HURDA TEŞVİKİ

Araç motor ve şasi numarası ile tescil belgesindeki bilgilerin uyumunun kontrol edilmesinin önemine dikkat çeken Başkan Dar “Araç üzerinde vergi, trafik borcu, haciz gibi hurdaya ayrılmasına engel teşkil edecek bir tehdit olmaması durumunda, araç bertaraf formu kesilerek araç sahibine verilecek. Bu işlemden önce noterler gibi tescil bürolarından aracın hurdaya ayrılmasında sakınca olmadığına dair belge alınacak. Araç sahibi tarafından trafik tescil bürolarına/noterlere bertaraf formu ve tescil belgesi beyanıyla hurda işlemi tamamlanacak. İlgili hurda belgeleri araç satış servislerine beyan edilerek teşvikten yararlanılır. Hurda sahip bilgileri ile araç satın alacak kişinin/firmanın aynı olması gerekir.” değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu araçlar en fazla 30 iş günü içinde tüm tehlikeli atıklardan arındırılacak, yeniden kullanılabilir parçalar sökülecek, kullanılamayacak bölümler işleme tesisine, diğer parçalar da geri kazanım ya da bertaraf tesisine gönderilecek. ÖTASAD Başkanı Günay Dar, araçların mutlaka lisanslı tesislere teslim edilmesi gerektiğini ifade etti.

Her 3 araçtan biri hurda vasfında

Türkiye’de hurda teşviki kapsamına giren, yani 16 yaşın üzerinde 8 milyon, 20 yaşın üzerinde 6 milyon araç bulunuyor. Ülkemizdeki toplam araç sayısının 22 milyon 500 bini aştığı göz önünde bulundurulduuğunda her 3 araçtan birinin hurda vasfı taşıdığı dikkat çekiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, hurdaya ayrılan araç sayısının son 3 yılda 277 bin 835 olduğunu belirterek, “Hâlbuki trafikteki her 3 araçtan birinin hurdaya ayrılması gerekiyor. Son 10 yılda hurda ithalatına 6,5 milyar dolar harcandı. Tüm hurda araçların teslimi bu yüzden de çok önemli. Bu araçların hurdaya ayrılmasıyla sadece ekonomi değil, çevre ve doğa da kazanacak. Araçların tümü hurdaya ayrılırsa, 15 milyon ton karbondioksit gazı salınımı asgariye inmiş olacak” dedi.