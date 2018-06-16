Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyüğü olacak 3. Havalimanı’nın 29 Ekim’de hizmete girmesiyle İstanbul, yolcu trafiğinin yanı sıra kargoculuğun da merkezi olacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı’nda yer kiralamak için UPS, DHL, FedEx gibi dev kargo şirketlerinin başvuruda bulunduğunu söyledi. Arslan, uluslararası dev şirketlerin de dikkatini çeken havalimanındaki gerçekleşmenin yüzde 90’ı geçtiğini belirtti.



5,5 MİLYON TONLUK KAPASİTE

Havalimanının 42 ayda tamamlanacak ilk etabında 90 milyon yolcu kapasitesi, günlük 3 bin 500 iniş-kalkış imkânı, 100 bin metrekarelik yaşam alanı ve 25 bin araçlık otopark olacağını paylaşan Bakan Arslan, “Aynı zamanda 42 kilometrelik bagaj sistemi, 143 yolcu köprüsü, 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi, 62 kilometrelik güvenlik çemberi bulunacak. Burası 73 milyar liralık ekonomik katkı ve 225 bin kişiye istihdam sağlayacak” dedi.



TÜRK OLMA ŞARTI ARANMIYOR

Havalimanlarında gerçekleştirilen hava kargo taşımacılığının her geçen gün geliştiğinin altını çizen Arslan, şunları kaydetti: İstanbul Yeni Havalimanı’nın dünyada önemli kargo merkezlerinden biri olma yönündeki potansiyel fırsatlarının iyi değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan yeni mevzuatla kargo ve posta hizmetinin sadece bu hizmeti vermek üzere gerekli şartları sağlayan yerli ve yabancı kuruluşlarca yapılabilmesi imkânı getirilecek. Söz konusu hizmeti yapmak isteyen kuruluşların şirket ortaklığında çoğunluğunun Türk olma şartı aranmayacak. İstanbul Yeni Havalimanı’nın Türkiye ve bölge coğrafyası açısından hava kargo merkezi hâline gelmesine yönelik önemli bir adım atılmak üzeredir.