Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partilerin, sosyal güvenlik sistemi üzerinden yaklaşık 50’ye yakın vaadi olduğunu belirten Sarıeroğlu “Bunun yarıdan fazlası zaten uygulanan şeyler. En temel örnek, ‘18 yaşından küçüklere ücretsiz sağlık hizmeti’ diyorlar. Biz, 18 yaşından küçüklere ücretsiz sağlık hizmetini yaklaşık 10 yıldır gerçekleştiriyoruz. Anne ve babasının sigortalı olup olmamasına bakmıyoruz” dedi. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiye yatıracakları sözünü verdiklerini ve 7-8 Haziran’da bunun ilkini gerçekleştirdiklerini ifade eden Sarıeroğlu “Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden, emekli maaşları ve farklı uygulamalar konusunda maalesef şu anda çok korkunç bir bilgi kirliliği var” diye konuştu. Çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizen Sarıeroğlu, “Yaptığımız düzenlemelerin yalan, yanlış ve eksik bilgilerle bilinçli olarak, milletin gözünün içine baka baka gölgelenmesi ülkemizin hak etmediği bir durum. Buna asla izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.