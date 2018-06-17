Bankalar; üreticilerin mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, fide, yem ve ekipman ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi için “ön ödemesiz”, “hasatta öde” ve “esnek ödeme” gibi kredi imkânlarının yanı sıra, anlaşmalı üye iş yerlerinden alımlar için özel kredi kartları sunuyor. Tarım sektöründeki kredilerin 24,2 milyar lirası kısa vadeli alacaklardan oluşuyor. Bu arada balıkçılık sektörüne kullandırılan kredi bakiyesi de, nisan sonu itibarıyla 2 milyar 161 milyon liraya ulaştı.
Bankalar tarıma musluğu açtı
17.06.2018 - 09:35 | Son Güncelleme: 17.06.2018 - 09:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk bankacılık sektörünün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı, nisan sonu itibarıyla toplamda 100 milyar liraya yaklaştı.
Etiketler : banka,tarım,destek,
564938 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/564938.aspx
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