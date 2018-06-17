Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankalar; üreticilerin mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, fide, yem ve ekipman ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi için “ön ödemesiz”, “hasatta öde” ve “esnek ödeme” gibi kredi imkânlarının yanı sıra, anlaşmalı üye iş yerlerinden alımlar için özel kredi kartları sunuyor. Tarım sektöründeki kredilerin 24,2 milyar lirası kısa vadeli alacaklardan oluşuyor. Bu arada balıkçılık sektörüne kullandırılan kredi bakiyesi de, nisan sonu itibarıyla 2 milyar 161 milyon liraya ulaştı.