Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümet, yaklaşık 2.5 milyon esnafın yüzünü güldürecek, ticari hayatta elini rahatlatacak önemli bir hamleye hazırlanıyor. Hükümet, esnafa kredide sübvansiyon oranını yüzde 20'den yüzde 100'e çıkarırken, uygulamadan yararlananların sayısı 460 bine ulaştı. Esnaf kredileri için 2002'de 50 milyon lira olan bütçe ödeneği bu yıl ise 1.5 milyar liraya yükseltildi. AK Parti, 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından esnafın rekabet gücünü artırmak, değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum için dört yıllık strateji belgesi ve eylem planını yaşama geçirecek.

Bu kapsamda atılacak adımlar ve 16 yıllık dönemde yaşama geçen bazı düzenlemeler şöyle:

İŞLERİNİ BÜYÜTME İMKÂNI: Esnafa yeni finansman modelleri ile işlerini geliştirme ve büyütme imkânı tanınacak. Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi yeniden yapılandırılacak.

KENT MERKEZLERİNE İŞYERİ: İmar düzenlemeleriyle özellikle kent merkezlerinde işyeri çeşitliliği artırılacak.

MARKALAŞMA PROJESİ: Esnaf ve sanatkârlar için sektör analizleri projesi hayata geçiriliyor. Doğrudan esnafa yönelik pazarlama ve markalaşma projesi hayata geçirilecek.

E-TİCARET DESTEK PROGRAMI: İşletmelerin e-ticaretten yararlanmalarını teminen bir destek programı başlatılacak. Dijitalleşme becerilerinin artırılması teşvik edilecek.

YENİ FİNANSMAN MODELLERİ: Küçük işletmeleri teşvik için girişimrisk sermayesi gibi yenilikçi finansman modelleri desteklenecek.

İSTİHDAM DESTEĞİ SÜRECEK: Ücret, sigorta primi ve vergi yükünü birer ay arayla karşılayarak hem 1-3 çalışanı olan esnaf hem de gençlerin istihdamı desteklenecek.

UYGUN KOŞULLU KREDİ: Esnafa Halk Bankası aracılığıyla uygun koşullu kredi kullandırımı devam edecek. 2002'de esnafa yansıtılan kredi faizleri yüzde 47'lerdeyken bugün yüzde 4 seviyelerine kadar indi. (Sabah)