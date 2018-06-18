Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

Hükûmetten 3,8 milyar liralık borç yükü altında kalan üniversite hastanelerine can suyu geldi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, üniversite hastanelerinin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle var olan borçlarını üstlendiklerini söyledi. Bakan Ağbal “Düzenlemeyi yaptıktan sonra uygulamaya da başladık. Bu kapsamda 43 devlet üniversitemiz bulunuyor. Üniversite hastanelerinin 3,8 milyar lira borcu vardı. Biz düzenlemeyi yaptıktan sonra ilaç firmaları ve medikal şirketler üniversitelere müracaat etti. Müracaat süresi tamamlandı. Bu kapsamda 2,9 milyar liralık bir borcu ödeme imkânını sağlamış olduk” dedi. Üniversitelerin bütün firma taleplerini kendilerine bildirdiğini dile getiren Ağbal “Aslında bugün bu firmaların üniversitelerden olan 2,9 milyar alacağına karşılık biz 2,5 milyar lira ödeyeceğiz. Yani bu uygulama sonucunda kamu, 400 milyon lira bir erken ödeme iskontosu almış oldu. Bu şekilde hem ilaç firmaları, hem medikal şirketler alacaklarını aldı. Kamu kaynağını bu şekilde erken ödeme yaparak daha verimli bir şekilde kullandık” şeklinde konuştu. Bakan Ağbal, tıbbi malzeme firmalarına ödenecek tutarın da 2 milyar lira olduğunu kaydetti.

KAMU YÜZDE 15 İSKONTO ALDI

İskonto oranlarına da değinen Maliye Bakanı Ağbal “Burada biliyorsunuz bu erken ödeme ıskonto oranları farklı farklı. Buradan 2,9 milyarı 2,5 milyar lira olarak ödüyorsak, demek ki ortalama iskonto oranı yaklaşık yüzde 15 civarında, yüzde 15 burada bir kamu ıskonto almış oldu” diye konuştu. Ağbal, paraların 27 Haziran’da üniversitelerin hesaplarına aktarılacağı bilgisini verdi.

YENİ ADIMLAR GELECEK

Üniversitelerin mali durumlarının sürdürülebilir olması noktasında da önümüzdeki günlerde yeni ilave adımlar atılacağını aktaran Naci Ağbal, şunları kaydetti: Özellikle üniversite hastanelerinin mali yönetim sistemlerinin reforma tabi tutulması, ödeme sistemlerinin geliştirilmesi, harcama sistemlerinin bütünleşik bir anlayışla merkezi düzeyde yapılması dahil olmak üzere farklı alternatifleri devreye koyacağız. Yine üniversitelerimizin üzerinde olan bazı mali yükler var. Mesela temel tıp bilimlerinde çalışan hocaların ücretlerini döner sermayeden ödemek durumunda kalıyorlar, onları biz merkezi yönetim bütçesinden ödeyeceğiz, AR-GE’ye daha fazla destek vereceğiz ve yapısal çözümleri de getireceğiz.

EN ÇOK BORCU OLAN ÜNİVERSİTELER

1- Hacettepe Üniversitesi

2- Ege Üniversitesi

3- İstanbul Tıp Fakültesi

4- Ankara Üniversitesi

5- İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

6- Akdeniz Üniversitesi