Maliye Bakanı Naci Ağbal "Merkezi yönetim bütçesi mayısta 2,7 milyar lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 20,5 milyar lira açık verdi" dedi.
Bütçe mayıs ayında fazla verdi!
18.06.2018 - 11:47 | Son Güncelleme: 18.06.2018 - 11:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkezi yönetim bütçesi mayısta 2,7 milyar lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 20,5 milyar lira açık verdi.
Etiketler : bütçe,bütçe rakamları,bakan ağbal,
565094 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/565094.aspx
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