Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de son yıllarda konut fiyatlarıyla birlikte kira tutarları da ciddi yükselişler kaydetti. Bu eğilim, ev sahibi olma konusunda kiracıları teşvik etti. Yapı sistemleri şirketi Hafele’nin, Eurostat verilerinden derlediği araştırmanın sonuçlarına göre; son 10 yılda konut kira fiyatlarındaki artış, ortalama yüzde 115’i buldu. Bu rakam, İstanbul gibi metropollerde daha yüksek rakamlara ulaştı. Öyle ki kiralar bazı bölgelerde, neredeyse asgari ücret tutarını yakaladı. Konut kredisi faiz oranları da düşük seyredince, insanlar kira ödemek yerine kendi evinin taksidini ödemeyi tercih etti. Verilere göre 2008-2017 yılları arasında kiracıların yüzde 60’ı, evlerini satın alma yoluna gitti. Gelir seviyesinin yükselmesi ve evlenme yaşının ilerlemesi üzerine, bekârlarda da ev sahipliği oranı artış gösterdi. Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, “Türkiye’de 2007 yılında hane halklarının yüzde 7,3’ünü bekarlar oluştururken, bu oran 2017’de yüzde 15,1’e, yani 3,5 milyona yükseldi. Söz konusu dönemde 2,2 milyon bekâr tek başına eve çıktı. Bunların da çoğu, yerleştiği konutu satın aldı. Bu konudaki ana etken, söz konusu dönemde kiralardaki yüksek artış ve gelir düzeyindeki yükseliş... Kira yüksek olunca, insanlar ‘küçük olsun, 1+1 olsun, benim olsun’ düşüncesinden hareketle mülk almayı seçti” dedi.

TOKİ Silivri için başvuru başladı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) İstanbul Silivri’de yatay mimari ve mahalle konsepti ile satışa sunduğu bin 356 yeni konut, dün başvuruya açıldı. En düşük konut fiyatının 198 bin lira olduğu projede taksitler 700 liradan başlıyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların en geç 29 Haziran 2018 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerektiğini belirtti. Turan, 934 konutun alt gelir grubu, 422 konutun ise orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara satılacağını vurguladı. Başvurular sonunda 11-12 Temmuz tarihlerinde noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini ifade eden Turan “Alt gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız bin TL, orta gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız ise 2 bin TL başvuru bedeli müracaatlarını gerçekleştirebilir” dedi. Turan, Silivri’deki 234 konutu da emekli vatandaşlara ayırdıklarını sözlerine ekledi.

Konut alan 8 yılda yüzde 81 kazandı

Türkiye genelinde konut fiyatları 2010 yılından bu yana yüzde 81 oranında değerlendi. REIDIN Emlak Endeksi 2018 yılı mayıs ayı sonuçlarına göre; konut fiyatlarındaki son 1 senelik artış yüzde 9,97 oranında gerçekleşirken, kira değerleri ise yüzde 7,32 düzeyinde yükseliş gösterdi. Mayıs ayında, markalı konut projelerinin yüzde 7’si yabancı yatırımcılara satıldı. Bu oran, son 6 aylık ortalamanın 1 puan üzerinde.



KAMPANYALAR ETKİLİ OLDU

Sonuçları değerlendiren GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin “Banka kredisi kullanımının yüzde 39’luk oranla, son 6 aylık oranların üzerine çıktığını görüyoruz. Bu artışta, 15 Mayıs’ta başlattığımız ‘0,98 faiz’ ve ‘yüzde 20 indirim’ avantajı sağlayan ‘güç birliği’ kampanyasının etkisi yüksek oldu. 30 Haziran’a kadar uzatılan kampanyadan dolayı banka kredisi kullanım oranı daha da artacak” diye konuştu.