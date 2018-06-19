Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Twitter’dan yaptığı “Ülkemizin 5 bölgesine Mega Sanayi Bölgeleri kuruyoruz. 100 bin kişiye istihdam sağlayarak Türkiye’ye sanayi ve teknolojide sınıf atlatacağız” paylaşımının ayrıntıları netleşti. Buna göre ilk aşamada, toplamda 45 milyar liralık yatırımla Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Filyos Endüstri Bölgesi, Karasu Münferit Yatırım Yeri ve Trabzon Yatırım Adası devreye alınacak. Bölgelerin kamulaştırma bedeli ve çeşitli altyapı giderleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak. Böylece her türlü etüt, plan ve proje çalışması, doğalgaz şebekesi, yol, haberleşme şebekesi, demiryolu bağlantısı, atık su arıtma tesisi, içme suyu şebekesi, köprü, viyadük, kanalizasyon şebekesi, sondaj, drenaj, yağmur suyu şebekesi, deniz dolgusu giderleri devlet tarafından karşılanmış olacak.



DESTEK VE TEŞVİKLER

Bu bölgelere destek ve teşvikler de sağlanacak. Yatırım teşvik belgesi alan yatırımlar; vergi indirimi ve sigorta primi desteği açısından, bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan imkânlardan faydalanacak. Hazine arazileri üzerinde 49 yıllığına irtifak hakkı veya kullanma izni verilecek. İrtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının, binde beşi oranında belirlenecek. Bölge içerisinde yer alan bütün binalar emlak vergisinden muaf olacak. Bakanlık tarafından onaylanan alt yapı ve üst yapı projeleri, bunlarla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları, harçlardan muaf tutulacak.



YENİLERİ DE GELECEK

Bu arada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü; Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Kuzey Ege (Çandarlı Limanı) , Güney Marmara (Balıkesir-Çanakkele), Doğu Akdeniz başta olmak üzere, yeni mega endüstri bölgelerinin kurulması için de çalışmalara devam edileceğini söyledi. Bu bölgelere yapılacak toplam yatırım bedeli 140 milyar lirayı bulacak ve 100 bin kişilik istihdam sağlanması hedefleniyor. Mega endüstri bölgeleri ile; “bölgedeki istihdam kapasitesini artıracak sektörler, yüksek ve orta yüksek teknolojili sektörler, çevresel duyarlılığı yüksek olan sektörler” hedefleniyor.

Sanayi, sıçrama yapacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi ile büyüme ve genişleme yapmak istediklerini vurgulayarak, “Mega endüstri bölgeleri, bakanlığımızın son 1,5 yıldır yürüttüğü çalışmaların sonucudur. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı her rakamın altında çok ciddi hesaplar, çalışmalar vardır. Biz Türkiye’nin bir sıçrama yapabilmesi için sanayide derinlik kazanmasını istiyoruz. Bu çerçevede Türkiye’de denize entegre bölgelerde mega endüstri bölgeleri kurulması çalışmasını başlattık. Bu çalışma Çin, Güney Kore, Malezya ve Singapur’da örnekleri görülen büyük ekonomik bölgeler gibi olacak. Yatırımlarla Türk sanayisine bir sıçrama yaptırmayı hedefliyoruz” dedi.

ÇED süreçleri 2 ayda bitecek

Endüstri bölgelerindeki ÇED Süreçleri en geç iki ay içerisinde karara bağlanacak. ÇED hariç diğer izin, onay ve ruhsatlar da 15 içinde verilecek. Böylece yatırımcının bürokratik süreçleri hızlandırılmış olacak. Yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi verilmesi, işyeri açma, çalışma ruhsatı işlemleri; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak.

Yönetime herkes ortak olabilecek

Endüstri bölgelerind yeni ve profesyonel bir yönetim tarzı hayata geçirilecek. Yönetici şirket, ‘anonim’ statüsünde olacak. Şirkete, bölgede yatırım yapacak yatırımcılar, dernekler, vakıflar, odalar, bankalar, yerel yönetimler, çeşitli kurum ve kuruluşlar ortak olabilecek.