Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Ağbal, mayıs ayında merkezî yönetim bütçesinin 2,7 milyar lira fazla verdiğini belirtti. Vergi gelirleri performansının bütçe hedefinin üzerinde gerçekleşmeye devam ettiğini aktaran Ağbal “Bütçe gelirleri mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artarak 70 milyar lira, vergi gelirleri ise yüzde 20,2 artarak 61,2 milyar lira oldu. Mayıs ayında vergi gelirlerindeki artış genele yaygın ve yüksek oranda. Kurumlar geçici vergisi yüzde 31,2 artış gösterdi. 2018 yılının ilk çeyreğine ilişkin beyan edilen kârlar da ekonomideki canlılığın devam ettiğini ortaya koyuyor” dedi.



VERGİ TAHSİLATI %25,4 ARTTI

Ağbal, toplam gelir vergisi tahsilatının da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 oranında artış gösterdiğine dikkati çekerek “Tüketim tarafında brüt KDV tahsilatının yüzde 21,8 artması ekonomideki canlılığın yılın ikinci çeyreğinde de sürdüğüne işaret ediyor. KDV iadelerindeki artışta ihracat kaynaklı yapılan iadelerle KDV iadelerini hızlandırmaya yönelik uygulamaya koyduğumuz yeni düzenleme ve uygulamalar etkili oldu. Bu yolla işletmelere kaynak noktasında önemli bir katkı sağlandı. Mayıs ayında ithalde KDV yüzde 25,7, ÖTV ise yüzde 12,1 oranında arttı” diye konuştu.



2018 HEDEFİNE OLUMLU KATKI

Ağbal, yıl sonu bütçe hedefinin korunduğunu vurgulayarak “Ocak-mayıs dönemindeki bütçe gerçekleşmeleri gelir tarafı itibarıyla son derece olumlu. Bütçenin harcama tarafında ilave harcamalar olmakla birlikte, elde edilen ilave gelir performansı ile yeniden yapılandırma ve imar barışı düzenlemelerinden elde edilecek ilave gelirler 2018 yılı bütçe hedefinin gerçekleştirilmesine olumlu katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı. Ağbal, yeniden yapılandırma kanunları kapsamında mayıs ayında 1,4 milyar lira, yılbaşından itibaren ise 5,7 milyar lira gelir elde edildiğini vurguladı.

İmarda 500 bine yakın kişi barıştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesine 10 günde 492 bin 869 kişi başvurdu. e-Devlet üzerinden 8 Haziran’da sisteme alınan Yapı Kayıt Belgesi için başvuru yapan iş yeri sahibi sayısı da 31 bin 132 oldu. Müraacatlar Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018’e kadar yatırılabilecek.