Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak Ankara



Geçen yıldan bu yana Türkiye’ye gelen Ukraynalı turist sayısı, 2016’ya kıyasla yüzde 27 artarak, 1 milyon 284 bine ulaştı. Böylece ülkemizi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Ukrayna’dan Türkiye’yi tercih eden ziyaretçi sayısındaki artışın 2018 yılında da devam ettiği gözleniyor. Ocak-Nisan döneminde Türkiye’ye gelen Ukraynalı ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17,08 oranında artış göstererek, 158 bin 944’ten 186 bin 89 kişiye yükseldi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nden (TÜRSAB) elde edinilen bilgiler; Ukrayna’ya giden Türk vatandaşlarının sayısında da önemli oranda artış yaşandığını ortaya koyuyor. 2017 yılında Ukrayna’ya giden Türk vatandaşlarının sayısı 2016’ya göre; yüzde 35,6 oranında arttı ve 199 binden 270 bin kişiye çıktı.



EN ÇOK ANTALYA’YI SEVDİLER

Ukrayna vatandaşlarının yüzde 80,5’i Türkiye’de gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyet amacıyla seyahat etti. Ukrayna’dan gelenlerin yüzde 4,4’ü ise alışveriş için Türkiye’yi seçti. 2017 yılında Türkiye’ye gelen Ukrayna vatandaşlarının yüzde 55,49’u Antalya’yı tercih ederken, bu ilin ardından en çok talep gören destinasyonlar İstanbul ve Muğla oldu.