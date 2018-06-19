Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nde (İSGÜM) “Çalışma Hayatında Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu” gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, “İş ortamının stresi, mesai kavramının yükü ve ekonomik diğer parametrelerin bağımlılıkla ilişkisi varsa, bunları kesmeye yönelik tedbirler almamız lazım. Sektörel olarak kimya sanayisi, ilaç endüstrisi ve belli alanlarda riskler olduğunu biliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerimiz ve işverenler konuya bu açıdan bakmalı ve belki bir sosyal çalışmacı ve psikoloğu da işin içine katmalı” dedi.

CEP DE BAĞIMLILIK

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti de, bağımlılık denilince akla önce uyuşturucunun geldiğini, ancak sigaranın da bir bağımlılık olduğunu, hatta cep telefonu ve internetin de birer bağımlılık çeşidi olduğunu kaydetti. İş hayatındaki kayıt dışı çalışmalar, verilen ücretlerin yetersiz olması ve sürekli fazla mesaiye kalınmasının insanı yalnızlığa itebildiğini ifade eden Serdengeçti, “Yeni işe aldığımız çalışanlarımızın sigara içmemeleri konusunda şart getiriyoruz. Mevcut çalışanlarımıza da sigarayı bırakırlarsa 2 bin 800 lira brüt ikramiye veriyoruz. Toplu sözleşmeye bu maddeyi ilave etmeleri belki de çalışanların sigarayı bırakmasında etkili olacaktır” ifadelerini kullandı.

Terörle de mücadele ediliyor

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Mustafa Necmi İlhan ise şunları kaydetti: “Uyuşturucuyla mücadele ederken, terörle mücadele ettiğimizi de bilmemiz gerekiyor. PKK-KCK terör örgütü uyuşturucudan yılda 1.5 milyar dolar gelir elde ediyor. 2006 yılından bu yana Türkiye’de, tüm Avrupa ülkelerinden daha fazla eroin yakalandı.” Akşam