Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güne yükseliş eğilimi ile başlayan dolar öğle saatlerine yaklaşırken 4.76 liranın üzerine çıktı. Dolarda yaşanan bu yükselişin ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bir tweet attı. Yaşananların küresel bir hareket olduğunu belirten Şimşek, "Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz" dedi.

"KÜRESEL BİR DALGA"

Yaşananların küresel bir hareket olduğunu belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil.

Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili. Örneğin, G Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası yüzde 5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte.

Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz."

Dolar 4.7633 lira gün içi zirvesini görmesinin ardından saat 11.50 itibariyle 4.7590 liradan el değiştirdi.

Euro ise 5.50 liraya ulaştı.

TRUMP'IN TEHDİDİ PİYASALARI VURDU

ABD Başkanı Trump, Çin'e daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık verilmesi halinde 200 milyar dolarlık yeni gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi. Bu haberin ardından küresel piyasalara genel bir satış dalgası hakim olurken, Çin borsasında kayıplar yüzde 5'e kadar ulaştı.

ABD'nin geçen hafta sonuna doğru Çin'e 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından Çin'in aynı oranda misilleme yapmasıyla artan endişeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün gece saatlerinde 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi getirilmesinin direktifini vermesiyle daha ileri bir boyuta taşındı. İki ülke arasındaki gerilimin ve buna bağlı olarak ticaret savaşının büyüyeceğine ilişkin endişeler, güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara ilgiyi artırırken, pay piyasaları üzerinde baskıya neden oldu.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri artan yatırımcı talebi ile yüzde 2,8820'ye kadar gerilerken, dolar/yen paritesi bu sabah yüzde 0,8 gerileyerek 110 seviyesinin altında dengelendi.