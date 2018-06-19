Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 194,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 194,70 liradan, bin 282 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 303 liradan, 177 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 181 liradan, bin 252 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 272 liradan, 626 liradan alınan Yarım Ziynet 636 liradan ve 313 liradan alınan Çeyrek Ziynet 318 liradan satıldı.