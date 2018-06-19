Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, nohut üretiminde bolluk  yaşandığını, çiftçilerin zarar görmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO)  1-2 gün içinde nohut alımına başlayacağını bildirdi. Zeybekci, Denizli'de gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti  hükümetleri için tarımsal üretimin son derece önemli olduğunu, son 15 yılda  tarımsal gayrisafi hasılada Türkiye'nin dünyada ilk 10'a girdiğini söyledi. Nitelikli tarımsal üretimin artmasıyla ihracat trendinin de yukarı  doğru seyrettiğini ifade eden Zeybekci, "Tarım ürünleri ihracatında 20 milyar  doları aşan bir trend izliyoruz. Diğer taraftan da üreticilerimizin mutlu olması,  dünya standartlarında ürün ortaya koyması ve aynı zamanda mağduriyete uğramaması  için en üst düzeyde gayret gösteriyoruz." dedi.

Zeybekci, tarım üreticilerinin memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak  için zaman zaman piyasaya müdahale ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:   "Yurt dışından gelen haksız rekabete karşı içerideki tarımsal  üretimimizi korumak için bu bizim en etkin kullandığımız yöntemlerden biri.  Diğeri de TMO veya diğer ilgili kuruluşların ürün alımı yöntemiyle piyasaya  müdahalesi ve böylelikle fiyatların istenilen seviyenin altına düşmemesi. İkinci  yöntemimiz, TMO ile diğer kurum ve kuruluşların yaptıkları destekleme alımları  veya minimum fiyat uygulamalarının yanında, Türkiye'nin dezavantajlı olduğu bazı  stratejik ürünlerin üretilmesi."

"TMO 1-2 GÜN İÇİNDE NOHUT ALIMINA BAŞLAYACAK"

Türk çiftçisini korumak amacıyla hayata geçirdikleri uygulamalara  işaret eden Zeybekci, bu yıl nohut üretiminin rekor seviyelere ulaştığını,  üreticilerin zarar etmemesi için TMO'yu piyasaya sokma kararı aldıklarını dile  getirdi.

Zeybekci, şunları kaydetti: "Bu yıl yağışların ve mevsimsel verimliliğin iyi olması sebebiyle  Türkiye'nin geçen yılki nohut üretimi 470 bin ton iken bu yıl üretimin 550 bin  ton civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bu bolluk ya da başka etkilerle  fiyatların şu anda çiftçimizin istemediği, onları zor durumda bırakan noktalara  indiğini görüyoruz. Piyasanın şu anda 2,5 lira civarında oluştuğuna şahit olduk.  Bunun üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile  yaptığımız konuşmalarda, iş birliği içinde TMO'nun piyasaya girerek belirlenecek  taban fiyattan nohut alımı hususunda mutabık kaldık. Çiftçimizin 'Evet bu fiyatta  ben zarar etmem ve seneye de ekerim.' diyeceği fiyatla ofisimiz nohut alımına 1-2  gün içinde başlayacak. Türkiye'deki tüm nohut üreticilerimize, çiftçilerimize bu  konuda müjdeli haberi vermek istedik. Yani devlet çalışıyor. Milletin menfaati  söz konusu olduğunda sabahlara kadar çalışılıyor."