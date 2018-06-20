Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk firmaları, küresel arenada ‘ilk’lere imza atmaya devam ediyor. Ankara’daki üretim tesislerinde elektrikli ticari araçlar ve raylı sistemler üretimi gerçekleştiren Bozankaya, Türkiye’nin ilk metro ihracatını gerçekleştiriyor. 2016’da Siemens Mobility ile konsorsiyum ortaklığı kuran Bozankaya, Bangkok Toplu Taşıma Sistemlerinin ihalesini kazandıktan 25 ay sonra metro araçlarını yola çıkarıyor. 140 ton ağırlığındaki metro vagonları, haziran sonunda Ankara’daki fabrikadan yola çıkacak ve ilk olarak Borusan-Gemlik limanına gelecek. Lojistiği deniz ulaşımıyla sağlanacak olan metro treni, yaklaşık 15 bin kilometre mesafeyi 6 haftalık bir sürede geçerek, ağustos ayı içinde Laem Chabang limanına ulaşacak. Tayland’daki Green Line Metro hattında tüm testler tamamlandığında, trenler, günde bir milyondan fazla yolcunun ulaşımını sağlayacak. Green Line hattında, her biri 4 metro aracından oluşacak 22 tren hizmet verecek. Metroların son teslimatı, 2019 içinde olacak.



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Ankara’daki teslimat töreninde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bozankaya, “Cumhuriyet tarihinin ilk metro ihracatına imzamızı atıyoruz. Ülkeye katkıda bulunduğumuz için de çok mutluyuz. Tayland’da ulaşım projelerimize devam edeceğiz. Bangkok Yeşil Hat Metro projesinden sonra Mavi Hat Metro projesi için de çok çalışacağız” dedi. Törene Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang, Bangkok Toplu Taşıma Sistemleri Kamu Hizmetleri Şirketi’nin üst düzey yöneticileri ve Siemens Mobility yetkilileri de katıldı. Bozankaya, Siemens’in, Bangkok’ta kendini ispatlamış tasarımına bağlı kalarak araçların iç tasarımını gerçekleştiriyor. “Cer sistemi” ve “boji” gibi unsurların Siemens tarafından sağlandığı projede; Bozankaya, şasi üretiminden statik devreye alma işlemlerine kadar tüm üretimi üstleniyor.