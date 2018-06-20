Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Türk e-Ticaret sektörü 12 milyar dolara ulaşan yıllık hacmiyle global e-Ticaret firmalarının iştahını kabartıyor. Aralarında ABD’li e-Ticaret devi Amazon’un da bulunduğu üç büyük firmanın yöneticisi Maliye Bakanlığını ziyaret ederek Türkiye’den taleplerini dile getirdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, mayıs ayında gerçekleşen görüşme ile ilgili olarak şunları söyledi: Görüşmelerimizde ‘Biz Türkiye’nin yapmış olduğu düzenlemeleri, attığı adımları önemsiyoruz. Türkiye’yi önemli bir pazar olarak görüyoruz, burada sizin vergileme konusundaki kararlılığınızı da gördük, biz artık vergi dairesine kaydolup mükellef olmak istiyoruz, diğer vergi mükellefleri hangi vergileri veriyorsa biz bunları vermek istiyoruz’ dediler. Global firmaların gelip, ‘evet, biz artık vergimizi de ödemek istiyoruz’ demeleri bizi memnun ediyor.



Firmaların vergi konusunda da talepleri olduğunu dile getiren Ağbal “Elektronik ortamda beyanname verilmesi, elektronik ortamda ödeme sistemlerinin oluşturulması, vergi mükellefiyetiyle ilgili mümkünse İstanbul’da tek bir vergi dairesinin bu konudan tutulması, vergi mevzuatındaki boşlukların doldurulmasını talep ediyorlar. Bu konuda yasal altyapıyı oluşturduk” dedi.

Gelir İdaresi Başkanı’na bu konuda talimat verdiğini söyleyen Bakan Ağbal “Uluslararası global şirketlerin yöneticileriyle danışmanlık firmaları ortaklaşa toplantılar yapacak. Teknik düzeydeki boşlukları dolduracağız” dedi. Yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de konuşan Ağbal “Yeni döneme ilişkin iş yeri tanımını değiştireceğiz. Çünkü eski klasik iş yeri tanımı artık çok değişti. O tanımla biz ileriye gidemeyiz. Yurt dışında bile bir server olsa eğer server üzerinden burada direkt müşteriyle irtibat kuruyorsanız, biz onu burada Türkiye’de iş yeri kurumu sayacağız” ifadelerini kullandı.