Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin Ankara

Kimi yerlerde patatesin kilosu 7 liraya kadar çıkarken sektör yöneticilerinden vatandaşı rahatlatan açıklama geldi. MÜSİAD Gıda, Tarım Sektör Kurulu Başkanı Yaşar Sekizkardeş “Vatandaşlarımız hiç endişelenmesin. Merkez Bankası’nın tarımsal ürünleri kontrol komisyonu var. Bu komisyon piyasayı ve fiyatları inceliyor. En kısa zamanda patates fiyatlarıyla ilgili olumlu gelişmeler yaşanacak” dedi.

1 AY İÇERİSİNDE DÜŞECEK

Sekizkardeş, yeni mahsullerin çıkmasıyla birlikte en geç bir ay içerisinde fiyatların eski seviyelere düşeceğini belirtti. Patates fiyatlarının, piyasadaki ürün azlığı sebebiyle hiçbir zaman bu kadar yükselemeyeceğini ifade eden Yaşar Sekizkardeş şunları söyledi: Hem Ekonomi Bakanlığı hem de Tarım Bakanlığı olaya müdahale etmeli. İthalat kozu kullanılmalı ya da stok yapan adresler kontrol edilmeli. Patatesin 2 liradan 5 liraya çıkmasını hiç kimse rekolte bazlı olarak yorumlayamaz.