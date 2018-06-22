Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, perakendede kilo fiyatı 5-6 TL’ye çıkan her iki ürün için ithalat kapısını açıyor. Başbakan Binali Yıldırım “Her gün bir spekülasyonla vatandaşı etkileme çabaları var. Zaman zaman sebze, meyve, gıdalar üzerinden siyaset yapıldığı oluyor. Ama burada da çok aymaz bir şekilde ‘Soğan kuru, dolar kurunu geçti’ gibi ifadeler kullanılıyor. Afetlerden dolayı rekoltede düşme var. Buradan başlıyor fiyatlar yükselmeye... Mantıklı izahı yok. Millet ne film döndüğünün farkında. Açıkçası spekülasyonlardan öte bir şey değil. Göreceksiniz, birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız” dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de, fiyatı hızla yükselen soğan ve patateste ithalata izin vereceklerini açıkladı. Zeybekci “Birinci önceliğimiz, enflasyonla mücadele... Soğan ve patates fiyatlarıyla ilgili aşırı oynaklık görüyoruz. Konuyla ilgili müdahalemiz başladı. Tarım Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı olarak bakıyoruz. Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Türkiye’ye girecek miktar ve ülke belli. Spekülasyona izin vermeyiz” diye konuştu.



2 HAFTAYA DÜŞER

Bu arada “Türkiye’nin patates ambarı” konumundaki Nevşehir’de sektör temsilcileri ise; fiyatların temmuz ortasında, ülke genelinde hasadın başlamasıyla normalleşmesini bekliyor. Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş, “Verimin düşük olmasından dolayı fiyatlarda hızlı yükseliş söz konusu. Ancak önümüzdeki günlerde ülke genelinde çeşitli yörelerde yeni hasat başlayacak. Arz-talep dengesizliği sebebiyle yükselen fiyatlar, 2 haftaya kadar düşecektir” dedi.

Rusya ile tarım köprüsü kurduk

Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler her alanda büyüyor. Rusya’nın en büyük yağlı tohum, hububat ve yem üretici 2 firması, ürünlerini Türkiye üzerinden pazarlamaya başladı. Sabso Dış Ticaret Kurucu Ortağı Sinan Bayraklı, Rus firmalar Agrodom ve Arma LLC ile anlaştıklarını açıkladı. Türkiye’de çekirdek üretiminin 1 milyon tonu bulduğunu ifade eden Bayraklı “Üretilenin yüzde 42’si ayçiçek yağı olarak sofralarımıza geliyor. Bu da 420 bin tona denk geliyor. Oysa artan nüfusla beraber, ülkemizin ayçiçek yağı tüketimi yıllık 800 bin ton seviyesine geldi. Yaklaşık 400 bin ton ayçiçek yağı açığımız mevcut. Ayrıca Türkiye’nin yağ ihracatı da var, yıllık 500 bin ton civarında... İç pazardaki açığımız ve ihracat pazarı ile birlikte, yaklaşık 1 milyon tona ihtiyacımız var. Yaptığımız iş birliği, bu anlamda önem taşıyor. Türkiye’nin yağ ve yağlı tohumlardaki ihtiyacını daha az maliyetli, kaliteli ve zamanında karşılamanın yolunu açtık” diye konuştu.

ABD vergilerine karşı misilleme başladı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD tarafından Türk ürünlerine uygulanan ilave vergi yüküne eş tutarda karşılığın “devreye alındığını” duyurdu. Zeybekci, “ABD, hakikaten dünya ile ticaret savaşları diyebileceğimiz bir yaklaşımı benimsemiş durumda. Yakın gelecekte başka adımların da olabileceğini düşünüyoruz. Sakın ‘ben herkese sınırlama getirirken, bütün dünyaya ticaret yapayım’ düşüncesinde olmasınlar, yok böyle bir şey! Biz de 22 ABD ürününe, 300 milyon dolarlık ek gümrük vergisi getirdik. Görüşmelerle halletmeye çalıştık, olmadı. Kaldı ki biz, ABD ile dış ticaret fazlası vermiyoruz. Kaybımızı karşılayacak bir gümrük vergisi hareketi oldu bu” dedi.