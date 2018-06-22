Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, tüketici için cazibesini artıracak teşvik sistemi üzerinde çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti: Geçen 6 ay içinde yaptığımız teknik ve mali analizler sonucunda, fiyatlandırma konusu dâhil bütün ana parametreleri belirledik. Fiyatlandırma konusunda iki destek unsuru var. Birinci aşamada tüketiciyi canlandıracak, tüketici için otomobilin cazibesini artıracak bir teşvik sistemi olacak. İkincisi, babayiğitler noktasında kurulan şirketin üretim maliyetleri konusunda birtakım devlet destekleri olacak. Bu, bir defaya mahsus, AR-GE masraflarının tamamının veya bir kısmının karşılanması, birtakım vergisel düzenlemeler olabilir.