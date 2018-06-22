Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde “yerlileşme” atağına kalkan Türkiye, “millî ilaç” konusunda hayati imzaları attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz aylarda “millî ilaç” için düğmeye bastıklarını açıklamıştı. 2016 yılından beri faaliyetlerde bulunan ve birçok projeye imza atan Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council), konuyla ilgili olarak elini taşın altına koymuştu. ATBD Council; ABD’de, başka ülkeler için ilaç molekülü çalışmalarını yürüten, bu alanda uzmanlaşmış Türk bilim insanlarına ulaştı. Konsey, Türkiye tarafında da fason ilaç üreten firmalara ve sağlık alanında hastanesi bulunan, AR-GE çalışmaları yapan üniversitelerin nabzını yokladı. İki taraftan da çok olumlu ve istekli dönüşler alınması üzerine, çalışmalara katılacak kuruluşlarla ilk imzalar atıldı.



İŞTE BABAYİĞİTLER

ATBD Council Başkan Yardımcısı Dr. Kemal Oğuz Kalafat; geliştirilecek ilaçların lisansı için, Amerika’daki çeşitli üniversitelerle mutabakat anlaşması imzaladıklarını açıkladı. Kalafat’ın verdiği bilgiye göre; North Western Üniversitesi, Harvard, Boston Üniversitesi, Tufts Üniversitesi, Brown Üniversitesi, University Of Massacchussets, Massacchussets Institute Of Technology, söz konusu mutabakata katıldı. Bu üniversitelerin teknoloji transfer ofislerine yatırım yapacak ve yaklaşık 100 milyon dolar sermaye ile kurulacak Sağlık Yatırımları Fonu’nun da kuruluş aşamasına geldiğini belirten Kalafat, fona katılması kesinleşen yerli kuruluşları şöyle sıraladı: Kaya Turgut (Turgut İlaç), Bülent Eczacıbaşı (Eczacıbaşı İlaç), Nezih Barut (Abdi İbrahim İlaç), Haluk Sancak (Pharma Active İlaç), Hasan Ulusoy (Nobel İlaç), Ersin Erfa (Centurion İlaç), Osman Nurhan Irmak (Turkuaz İlaç), Öztürk Oran (Terra İlaç), Leyla Alaton (Alvimeca), Tuygan Göker (TRPharma), Prof. Dr. Fahrettin Koca (Medipol Üniversitesi), Dr. Muharrem Usta (İstinye Üniversitesi), Prof. Dr. M. Emin Arat (Marmara Üniversitesi) ve Dr. Mustafa Aydın (Aydın Üniversitesi)...

Dünyanın dikkatini çektik

Millî İlaç Projesi, geçen hafta Boston’da düzenlenen Dünya Biomedikal Kongresi’nde tanıtıldı. Kongreye Başbakanlık Başdanışmanı İhsan Durdu, ATBD Council Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Centurion Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Efra ve Eczacıbaşı İlaç Genel Müdiresi Elif Neşe Çelik de katıldı. Dr. Kalafat “Bu kongre, her yıl ABD’nin farklı bir şehrinde yapılıyor. 45 binden fazla profesyonel katıldı. Ülkemizden de 168 kişi katılım gösterdi. Türkiye standında 4 gün boyunca dünyanın farklı ülkelerinden gelen ilaç firması yetkilileri, birçok bilim adamı ve hükûmet yetkilisiyle görüşmeler yapıp, projemizi anlattık. İlgi artarak devam ediyor. Son olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve TÜBİTAK yetkilileri de projeyle ilgilendiklerini söylediler” dedi.

Cari açığa da ‘ilaç’ olacak

Türkiye her yıl, ilaç patenti için 28 milyar lira dışarı ödüyor. Millî ilaç projesiyle birlikte, ilk etapta bunun 10 milyar lirası içeride kalacak. Dr. Kemal Oğuz Kalafat “Bir ilaç üretmenin maliyeti, 100-300 milyon dolar arasındadır. Biz bir tane bile moleküle ulaşsak, cari açığa 500 milyon dolarla 1,5 milyar dolar arasında katkı sağlarız. Hedefimiz, 3-4 yıl içinde ilk millî ilacı üretebilmek. 2023 yılına bunu yetiştireceğiz” diye konuştu.

Bu hastalıklar öncelikli

- Kanser ilaçları

- Yerel hastalıklar

- Kalp-damar

- Obezite, tansiyon

- Kişinin genetik

yapısına özel ilaçlar