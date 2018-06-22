Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalarda dolara olan talebin azalması ve doların gelişmekte olan para birimlerine karşı değer kaybetmesine paralel dolar/TL'de de düşüş sürüyor. Bugüne 4,72 sınırında başlayan dolar/TL, günün ikinci yarısında değer kaybederek son bir haftanın en düşük seviyesi olan 4,6755'i gördü. Dolar/TL saat 15.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 4,6880 seviyesinde dengelendi.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 azalışla 5,4629'dan, sterlin/TL de yüzde 0,6 düşüşle 6,2305'ten işlem görüyor.

Borsada ise yükseliş hakim. BİST 100 endeksi de şu sıralar yüzde 1'e varan artışla 95 bin 949 puan seviyesinde bulunuyor.



Analistler, hafta sonu gerçekleştirilecek seçimler öncesinde dalgalı bir seyrin görülebileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,6550'nin önemli destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda 4,55 - 4,60 seviyelerinin gündeme geleceğini kaydediyor.