Atina Uluslararası Elefterios Venizelos Havalimanı'nda düzenlenen  törene, iki şirketin üst düzey yöneticileri katıldı. Anlaşmanın, Yunanistan'ın en büyük hava yolu taşıyıcısı Aegean  Airlines'ın 10 adedi A321 olmak üzere, toplam 42 adet Airbus 320neo tipi uçağı  içerdiği belirtildi. Turizm ülkesi Yunanistan'da Aegean Airlines'ın yatırımının en büyük  özel sektör yatırımı olduğu ifade ediliyor.