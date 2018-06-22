Atina Uluslararası Elefterios Venizelos Havalimanı'nda düzenlenen törene, iki şirketin üst düzey yöneticileri katıldı. Anlaşmanın, Yunanistan'ın en büyük hava yolu taşıyıcısı Aegean Airlines'ın 10 adedi A321 olmak üzere, toplam 42 adet Airbus 320neo tipi uçağı içerdiği belirtildi. Turizm ülkesi Yunanistan'da Aegean Airlines'ın yatırımının en büyük özel sektör yatırımı olduğu ifade ediliyor.
Aegean Airlines ile Airbus'tan 5 milyar avroluk anlaşma
22.06.2018 - 22:40 | Son Güncelleme: 22.06.2018 - 22:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan'ın ana hava yolu şirketi Aegean Airlines ile Airbus arasında 5 milyar avroluk uçak satın alım anlaşması imzalandı.
Etiketler : Aegean Airlines,Airbus,
565785 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/565785.aspx
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