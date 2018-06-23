Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankalararası Kart Merkezi, Ramazan Bayramı verilerini açıkladı. Buna göre bayram öncesi 4 haftalık dönemi kapsayan 16 Mayıs-13 Haziran’da, kartlarla toplam 64,8 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 55,3 milyar TL olan tutarın, bu yıl yüzde 17 artış gösterdiği görüldü. Ramazan boyunca kartlı ödemelerin 4’te 1’ini gıda harcamaları oluşturdu. Ramazan ayı boyunca ortalama gıda sepet tutarı da, 91 TL oldu. Bankalararası kartlı işlem trafiğinde daha önce Anneler Günü haftasında 12,3 milyon adet olan işlem rekoru, ramazanın son gününde 13,9 milyon adede ulaşarak yenilendi. Bayramdan önceki gün, (%39 artışla) 2,5 milyar TL’lik kartlı ödeme yapıldı. 14-17 Haziran tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı döneminde ise, kartlarla 5,4 milyar TL harcandı. Ödemelerin 2,7 milyar TL’si, yani yarısı; market ve AVM, giyim ve aksesuar, akaryakıt istasyonları sektörlerinde gerçekleşti. En fazla harcama yapılan market ve AVM sektörü, toplam kartlı ödemelerin yüzde 20’sini oluşturdu.

Baba faktörü

Bu yıl Ramazan Bayramı’nda yapılan kartlı ödemeler, 2017’nin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında; Babalar Günü’nün bayrama denk gelmesinin etkisiyle, en fazla harcama artışı yüzde 48’le sağlık ürünleri/kozmetik, yüzde 45’le giyim ve aksesuar ve yüzde 38’le elektronik eşya sektörlerinde gerçekleşti. Akaryakıt istasyonları yüzde 35 ve yemek sektörü yüzde 31 artışla, geçen yıla göre en fazla artış görülen diğer sektörler arasında yer aldı.