Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell, Gebze’nin ardından Türkiye’deki ikinci veri merkezini İzmir’de açtı. 250 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirilen veri merkezi ile Ege ve Akdeniz’in verisi de artık Türkiye’de kalacak. Açılışını Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı törende konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 2016 yılında Türkiye’nin en büyük veri merkezini Gebze’de açtıklarını hatırlatarak, “Gebze ve İzmir ile bugüne kadar veri merkezlerine 615 milyon lira yatırım yaptık. Sırada Ankara var. 2019 yılında Ankara ve 2020 yılında da Çorlu’yu hizmete açacağız. 2020 yılına kadar veri merkezleri için toplam 2 milyar lira yatırım yapacağız. Ankara ve Çorlu veri merkezlerimiz açıldığında, toplamda 37 bin 900 metrekarelik beyaz alan kapasitesine ulaşacağız” dedi.



VERİ DEPOSUYUZ

Yıllık geliri 33 milyar doları aşan küresel veri merkezi pazarında, Turkcell’in yüzde 50 pazar payı ile Türkiye’nin en büyük oyuncusu olduğunu dile getiren Terzioğlu, “Veri merkezleriyle Türkiye’nin verisi, Türkiye’de kalacak. Maalesef datamızın yüzde 96’sı yurt dışında tutuluyor. Dünyada, gücün kaynağının değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Artık veri, en önemli güç. Ülke olarak bu yeni dönemde söz sahibi olmak istiyorsak, dijital verilerimizi kendi ülkemizde tutmak ve bunları işleyerek yenilikçi servislere dönüştürmek zorundayız. ‘Yaani’ ile en fazla veri üreten servislerden birisi olan arama motoru pazarına girdik. BiP, fizy, lifebox, TV+ ve Paycell gibi dijital servislerimiz ile Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalması için önemli bir mesafe kat ettik. Kendi şebekemizdeki datanın yüzde 8,5’ini, Turkcell’in bu servislerinde tüketilen data oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde bu oran daha da yükselecek. Bu servislerin verilerini yurt dışına göndermek yerine, bugün burada bir yenisini daha açtığımız, kendi merkezlerimizde saklıyoruz” diye konuştu.

Rakamlarla İzmir veri merkezi

l 14.500 metrekare toplam alan

l 2.400 metrekare beyaz alan

l 900 kabinet

l 15.000 metre fiber optik kablo

l 300 kamera

l 7.000 sensör

l 2.500 ton demir

l 13.000 metreküp C40 beton

l 87 adet yerli üretim deprem izolatörü

l 9 büyüklüğündeki deprem sonrası çalışabilirlik.

YILDIRIM: Millî güvenlik meselesi

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça’nın ev sahipliğinde düzenlenen açılışa katılan Başbakan Binali Yıldırım, veri merkezi hakkında bilgi aldı. Yıldırım, 5G vizyonunu kısa süre önce ortaya koyduklarını hatırlatarak “Veri merkezleri, sadece depolama yeri olarak görülmemeli. Veri merkezleri bir ülkenin millî güvenlik meselesidir. Ürettiğimiz verileri eğer ülkemizde depolayamazsak, ülkemizde değerlendiremezsek, saklayamazsak, bu sefer ülkemizin siber güvenliği bakımından ciddi bir tehditle karşı karşıya kalınır. Ayrıca verilerin stratejik olduğu kadar ticari önemi olduğunu da biliyoruz” dedi.

Ankara en büyüğü olacak

Turkcell, Dudullu, Kartal, Maltepe, Yenibosna, Davutpaşa ve Ankara Söğütözü’nde yer alan 7.500 metrekare beyaz alanın (satılabilen, kullanılabilen sistem odası) yanı sıra, Gebze’de 10 bin metrekare beyaz alanla, Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi konumunda... İzmir ile beyaz alan kapasitesine 2.400 metrekare daha ekleniyor. 2019’da Ankara’da planlanan veri merkezi ile 12 bin metrekare ve 2020’de Çorlu’daki Avrupa Veri Merkezi ile 6.000 metrekare beyaz alan daha açılmış olacak. Turkcell’in böylece beyaz alan kapasitesi, toplamda 37 bin 900 metrekareye ulaşacak. Bunlardan Ankara ise, toplam 43 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye’nin en büyük veri merkezi olmaya hazırlanıyor. Çorlu ise Turkcell’in veri merkeziyle ekonomisini ve istihdamını canlandırmayı hedeflediği lokasyonlardan bir diğeri...